İsmi açıklanmayan yetkili, kabul edilen bu ateşkesin kalıcı olarak bölgede sürmesi için çalışmaların devam edeceğini de ifade etti.
İsrail kabul etti iddiası! "Gazze'de 6 haftalık ateşkes"
Kaynak: İHA
ABD'li bir yetkilinin 'İsrail'in Gazze Şeridi'nde 6 haftalık bir ateşkesi kabul ettiği' iddiasında bulunduğu belirtildi.
ABD'li bir yetkilinin iddiasına göre İsrail, Gazze Şeridi'nde 6 haftalık bir ateşkesi kabul etti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hız kesmeden devam ederken ABD, Katar, Mısır arabuluculuğunda İsrail ve Hamas arasında ateşkes görüşmeleri sürüyor. ABD'li bir yetkili bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in bölgede 6 hafta sürecek bir ateşkesi kabul ettiğini iddia ederken, "Şimdi de Hamas'ın kabul etmesi gerekiyor" dedi.