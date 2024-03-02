İsrail kabul etti iddiası! "Gazze'de 6 haftalık ateşkes"

ABD'li bir yetkilinin iddiasına göre İsrail, Gazze Şeridi'nde 6 haftalık bir ateşkesi kabul etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hız kesmeden devam ederken ABD, Katar, Mısır arabuluculuğunda İsrail ve Hamas arasında ateşkes görüşmeleri sürüyor. ABD'li bir yetkili bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in bölgede 6 hafta sürecek bir ateşkesi kabul ettiğini iddia ederken, "Şimdi de Hamas'ın kabul etmesi gerekiyor" dedi.