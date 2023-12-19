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Genelkurmay Başkanı İsrailli Bakan'a bağırdı: "Beni tehdit etme"
19 Aralık 2023 Salı 17:11:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 17:11:00

Genelkurmay Başkanı İsrailli Bakan'a bağırdı: "Beni tehdit etme"

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İşgalci İsrail ordusundaki askerlerin Cenin kentinde bir camiyi işgal ederek ses siteminden Yahudi duaları okuması İsrail kabinesi ile işgalci ordu arasında krize neden oldu. Kabine toplantısında aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, camide terör estiren askerlerin operasyonel faaliyetlerden uzaklaştırmasına tepki gösterince İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi tarafından "Beni tehdit etmeyin, askerlere ne istersek onu yaparız." sözleri ile uyarıldı.

İşgalci İsrail ordusundaki askerlerin Gazze Şeridi'nde bulunan Cenin kentindeki bir caminin ses sistemlerinden Yahudi duaları okuması büyük tepkilere neden olmuştu.

Akşam.com.tr'nin İsrail basınından N12 haber sitesinden çevirdiği habere göre; Cenin kentinden kutsallara saldıran işgalci İsrail askerlerinin skandal davranışları İsrail kabine toplantısında büyük bir kriz yarattı.

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Cenin'deki cami skandalında yer alan işgalci askerlerin Gazze'deki operasyonel faaliyetlerden çıkarılmasına sert tepki gösterdi.

Ben-Gvir, camideki görüntülerin sosyal medya üzerinden tüm dünyaya yayılması sonra faaliyetlerden uzaklaştırıldıkları ve disiplin cezasına tabi tutuldukları açıklanan işgalci askerleri "Bu nasıl mümkün olabilir? Bir sineği file çevirdiniz, manşetlere çıktınız; bu askerlerin canını acıtıyor." sözleri ile savundu.

İşgalci İsrail ordusunda bulunan General Eliezer Toledano, Ben-Gvir'e "Bu bizim sorumluluğumuz ve yetkimizdir - ve yalnızca bizimdir". sözleri ile cevap verince aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, generali küçümseyen bir tavır ile "Evet, evet, yetki ve sorumluluğunuzu zaten duyduk." dedi.

NETANYAHU'NUN MÜDAHALESİ YETERLİ OLMADI

İsrail kabinesinde yaşanan tartışmaya müdahale eden Başbakan Binyamin Netanyahu, "Yeter, cevabını aldık" diye konuştu. Netanyahu'nun toplantı odasından ayrılması sonrası tartışma yeniden alevlendi.

"BENİ TEHDİT ETMEYİN"

Netanyahu'nun odadan çıkmasından sonra aşırı sağcı Bakan Ben-Gwir'in "Yazıklar olsun" sözlerine İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi sert tepki gösterdi.

Herzi Halevi, aşırı sağcı Bakan Ben-Gwir'e yönelik "Beni tehdit etmeyin, İsrail ordusundaki değerlerimin ne olup olmadığına ben karar veririm." sözlerini kullandı.

Bakan Ben-Gwir ise "Sizi tehdit etmiyorum, kabine üyesi olarak bu prosedürü eleştireceğim". açıklamasında bulundu.

Etiketler : İSRAİL KABİNE BAKAN CAMİ
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