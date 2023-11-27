İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen insani ara 3. gününde

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen insani aranın üçüncü gününde, Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemeleri girmeye devam ederken esirlerin karşılıklı serbest bırakılması için hazırlık yapılıyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Batı Şeria'daki işler direktörü Adam Boulokos, işgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail güçlerinin kontrol etmediği yer kalmadığını ve işgalin, insanların günlük hareketlerini kısıtladığını belirtti.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, bir grup İsrailli esiri Gazze'den ülkelerine götürmek üzere Kızılhaça teslim ettiklerini duyurdu.

İsrailli yetkililerin, Hamas'ın bu akşam teslim edilmesi planlanan esirleri gece yarısına kadar serbest bırakmaması halinde Gazze'ye yönelik kara saldırılarına yeniden başlayacağı iddia edildi.

Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta basın toplantısı düzenleyerek, "İsrail şu ana kadar güvenliğin sağlanması, Gazze'nin kuzeyine giriş yapacak yardım tırlarının sayısı, serbest bırakılacak Filistinli esirlerin isimleri ve koşullarıyla ilgili maddelere uymadı. Bu durum, mutabakatı tehlikeye soktu ve biz de sorumluluklarını yerine getirmeleri için ara bulucuları İsrail'in ihlalleri konusunda bilgilendirdik." dedi.

GAZZE'NİN KUZEYİNDE KALAN 3 HASTANE DE SAĞLIK SİSTEMİNİN ÇÖKME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA



Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Cenin'in çeşitli bölgelerine baskın düzenledi.

Haberde, İsrail askerlerinin kentteki Şehit Halil Süleyman Devlet Hastanesi (Cenin Devlet Hastanesi), İbni Sina Hastanesi, Filistin Kızılay Merkezi ile Cenin Mülteci Kampı'nı kuşatma altına aldığı aktarıldı.

Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, Gazze'nin kuzeyinde kalan 3 hastanenin de sağlık sisteminin çökme riskiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cenin'e baskın düzenleyen İsrail güçlerinin 2 sivili öldürdüğü, 7 sivili yaraladığı belirtildi.

Açıklamada yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

GAZZE'YE 187 TIR İLE İNSANİ YARDIM ULAŞTIĞI BİLDİRİLDİ



Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde görevli doktor Mutez Harara, İsrail güçlerinin, hastaneye düzenlediği baskın sırasında sağlık personeline saldırdığını, Filistinlilere ait cesetlerin bir kısmını kaçırdığını belirtti.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadura Faris, Gazze'de alıkonulan ve "mevcut durumları hakkında bilgi verilmeyen" Filistinlilerin akıbetinden İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.

Hamas, 13 İsrailli esir ile 7 yabancı uyrukluyu İsrail'e götürülmek üzere Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim ettiklerini bildirdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara verilen 4 günlük insani aranın ikinci gününde, abluka altındaki Gazze'ye 187 tır ile insani yardım ulaştığı bildirildi.

Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında cuma gecesi serbest bırakılan İsrailli esirlerin "tatsız bir durum yaşamadıklarını ve insanca muamele gördüklerini" söyledikleri belirtildi.

FİLİSTİN KIZILAYI: İNSANİ YARDIM YÜKLÜ 50 TIR GAZZE ŞERİDİ'NİN KUZEYİNE GÖNDERİLDİ



Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan bugün 50 tır dolusu insani yardımın teslim alındığı kaydedildi.

Tırlarda yüklü gıda, içme suyu, tıbbi malzeme ve ilaçların Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentinde Kızılay gönüllüleri tarafından teslim alınıp, Filistinlilere dağıtımının yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada, "insani ara"nın üçüncü gününde Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze'ye toplam 100 tırın gönderildiği belirtilirken, yardımları gönderen ülkelere ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşıya göre, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

İSRAİLLİLER TEL AVİV'DE GÖSTERİ DÜZENLEDİ



İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki, Kızıldeniz'e kıyısı bulunan Eilat kentine atılan iki füzeyi imha etmesi sonucu bölgede patlama sesleri duyuldu.

İsrailliler, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması talebiyle Tel Aviv'de gösteri düzenledi.

İsrail ordusu, Hamas'la varılan esir takası mutabakatına bağlı olduklarını söyledi.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası kapsamında, İsrail hapishanesinde tutulan 39 Filistinli serbest bırakıldı.

İSRAİL GÜÇLERİ 20 FİLİSTİNLİYİ DAHA GÖZALTINA ALDI



İsrail'in Batı Şeria'da bir eve insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İsrail hükümeti, abluka altındaki Gazze'den bugün serbest bırakılması beklenen üçüncü grup İsrailli esirlerin isimlerini aldıklarını bildirdi.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyine göçe zorladığı 1 milyon 750 bin sivilin, insani ara süresince evlerinin bulunduğu kuzey tarafına geçişine yasak getirdi.

İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

İsrail askerleri, çatışmalara verilen insani araya rağmen abluka altındaki Gazze'nin kuzeyindeki Kudüs ile Endonezya hastanesi çevresinde bulunan Filistinlileri hedef alarak 7 kişiyi yaraladı.

HAMAS, 14 İSRAİLLİ VE 3 YABANCI ESİRİ KIZILHAÇ YETKİLİLERİNE TESLİM ETTİ



İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Kızılhaç'tan alınan bilgiye göre, 14 İsrailli rehine ve 3 yabancı rehinenin Kızılhaç'a nakledildiği belirtildi." ifadesine yer verildi.

Serbest bırakılan yabancı esirlerin uyrukları ve söz konusu 17 esirin Mısır'a götürülmek üzere Refah Sınır Kapısı'na ulaşıp ulaşmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada da 13 İsrailli, 3 Taylandlı ve İsrail vatandaşlığı bulunan 1 Rus esirin Kızılhaç'a teslim edildiği kaydedildi.

SERBEST BIRAKILAN 13 İSRAİLLİ ESİR İSRAİL'E ULAŞTI



Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yeni açıklamada ise serbest bırakılan 14 İsrailli esirden 13'nün İsrail topraklarına ulaştığı belirtildi.

Serbest bırakılan 1 İsrailli ve 3 yabancı esirin ise Kızılhaç Komitesi yetkilileri eşliğinde Refah Sınır Kapısı'na doğru yolda olduğu ifade edildi.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında dün ve önceki gün toplamda 26 İsrailli ve 78 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

GAZZE'DEKİ HÜKÜMET: İSRAİL 7 EKİM'DEN BERİ GAZZE ŞERİDİ'NE 40 BİN BOMBA ATTI



Gazze'deki hükümet, Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, İsrail ordusunun 7 Ekim'de başlayan saldırılarında, Gazze Şeridi'ne 40 bin ton bomba attığını bildirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal güçleri, Gazze Şeridi'ne 40 bin ton bomba attı; işgalcinin suçları kameraların uzağında gerçekleşti." ifadesini kullandı.

İsrail güçlerinin son dönemde attığı bombaların daha önce kullanılmamış bombalar olduğunu belirten Maruf, saldırılarda hayatını kaybeden yüzlerce kişinin öldükleri yere defnedildiğini aktardı.

"Gazze Şeridi'nde yaşanan yıkım, işgal güçlerinin Gazze'yi yaşanmaz bir hale getirme isteğini yansıtıyor." ifadesine yer veren Maruf, "insani ara" süresinde altyapı ve evlerde büyük yıkıma yol açan büyük katliamın boyutunun ortaya çıktığını kaydetti.

Maruf, Gazze Şeridi sakinlerinin üçte birinin temel malzemeleri temin edemediğini, uluslararası kurumların olmadığını ve büyük bir sahra hastanesine ihtiyaçları olduğunu aktardı.

Filistinli yetkili, Şifa Hastanesinin de kullanılamaz durumda olduğunu hatırlattı.

İSRAİL ASKERLERİ, BATI ŞERİA'DA BİRİ GAZETECİ 6 FİLİSTİNLİYİ YARALADI



Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Ramallah kenti yakınındaki Bitunya kasabasına baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin kullandığı plastik mermi sonucu Filistinli bir gazetecinin elinden yaralandığı ve ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildiği bilgisi verildi.

Öte yandan İsrail güçlerinin Ramallah'ın batısındaki Ofer Cezaevi yakınlarında bekleyen Filistinlilere, gerçek, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan diğer açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesinde 15 ve 18 yaşlarında 2 çocuk ile 33 yaşındaki bir gencin gerçek mermi, 11 ve 13 yaşlarında iki çocuğun da göz yaşartıcı bomba kapsülünün isabet etmesi sonucu yaralandığı aktarıldı.

İSRAİL HAPİSHANELERİNDEN BUGÜN SALIVERİLMELERİ BEKLENEN FİLİSTİNLİLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI



Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası uzlaşısı kapsamında salıverilmeleri beklenen tutuklu 3'üncü grup Filistinlilerin isimlerini yayımladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, listedeki 39 kişinin tamamının çocuk yaşta ve bunlardan 21'inin Kudüs'ten,1'i Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinden, geri kalanının da Batı Şeria'daki şehirlerden olduğu belirtildi.

Buna göre, salıverilmesi beklenen Kudüslülerin isimleri şöyle:

"Sultan Samir Mahmud Serhan, Kassam İyad Ahmed Avar, Muhammed Ahmed Mahmud Avar, Nasır İyad Emced Avar, Halil Ahmed Halil Avar, Emin Muhammed Emin Abbasi, Mustafa Muhammed İbrahim Abbasi, Ahmed Kadri Mahmud Şeyha, Semir Samir Semir Behtan, Muhammed Abbude Hasan Gayt, Musa Himidan Fadıl Muhtasab, Ayham Adan Suphi Şair, Reyan Adan Hasan Atik, Malik Murad Halid Buca, Muhamed İbrahim Muhammed Abduccebbar, Neşet Basim Talib Bevabşe, Yusuf Fevvaz Fayiz Burkan, Nureddin Ziyad Raşid Kuvasmi, Gennam Musa Gennam ebu Gennam, Hasan Yasir Hasan Yasir, Abdurrahman Amir Fahri ez-Zağel."

Batı Şeria'dan serbest bırakılması beklenenlerin ise Ramallah'tan Mahmud Namr İd Ata, Omar İmad Hasan Atşan, İbade Husam Ahmed Halil; El-Halil'den ise Halil Muhammed Bedir Zimara, Hasan Velid Cemal Subarna, Zeyd Naim Şehde Ar; Beyt Lahim'den Ammar Mahmud Yusuf Tevabte ve Yazn Amir Ali Sabah, Eriha'dan ise Musa Muhanned Musa el-Veridat ile Mavid Omar Abdullah el-Hac; Nablus'tan Usame Nayif Usame Marmaş, Tülkerem'den İbrahin Muayyed İbrahim Zafir, Omar Şakir Suheyl Muhacne, Adnan Hazım Adnan İd; Kalkilya'dan Ahmed Atiya Ahmed el-İdeyni. Cenin'den Macd Raid Mesud Firayhat ile Vehid İsmail Cemil Subayh, Gazze'nin Refah kentinden ise Ala Fethi Abdulhadi Ebu Senima olduğu kaydedildi.

İSRAİL HAPİSHANELERİNDE TUTUKLU 39 FİLİSTİNLİ ÇOCUK SERBEST BIRAKILDI



Serbest bırakılan çocuk esirlerden işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayanlar, Uluslararası Kızılhaç Örgütüne ait otobüsle İsrail Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrılarak Ramallah'a doğru hareket etti.

Doğu Kudüs'te yaşayan çocuklar ise ailelerine teslim edilmek üzere İsrail polisi eşliğinde hapishaneden ayrıldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası uzlaşısı kapsamında salıverilmeleri beklenen tutuklu 3'üncü grup Filistinlilerin isimlerini yayımlamıştı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, listedeki 39 kişinin tamamının çocuk yaşta ve bunlardan 21'inin Kudüs'ten, 1'inin Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinden, geri kalanının da Batı Şeria'daki şehirlerden olduğu belirtilmişti.

Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında, Gazze Şeridi'nden 39 İsrailli kadın ve çocuk esir, İsrail hapishanelerinden de 117 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest kalmış oldu.

NETANYAHU: SERBEST BIRAKILACAK HER 10 İSRAİLLİ ESİRE KARŞILIK "İNSANİ ARA" BİR GÜN UZATILABİLİR



Netanyahu, İsrail Başbakanlığı X sosyal medya hesabından yayınlanan görüntülü mesajında, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Biden ile görüşmesine dair açıklamada bulunan Netanyahu, Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, "insani aranın" bir gün uzatılmasına ilişkin çerçeveyi "olumlu bulduğunu" belirtti.

"Bu çerçevenin sona ermesinin ardından hedeflerini gerçekleştirmek için tüm güçleriyle geri döneceklerini" ABD Başkanı Joe Biden'e ilettiğini vurgulayan İsrail Başbakanı, hedeflerini "Hamas'ı yok etmek, Gazze'nin eski haline dönmeyeceğinden emin olmak ve İsrailli esirleri geri getirmek" şeklinde sıraladı.

Öte yandan Hamas da, akşam saatlerinde daha fazla esirin serbest bırakılması için İsrail ile çatışmalara verilen "insani arayı" uzatmaya çalıştıklarını açıklamıştı.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşıya göre, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Hamas, "insani ara"nın, Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığını duyurmuştu.

Mutabakat kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridinden 39 İsrailli kadın ve çocuk, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakılmıştı.

MISIR VE ABD DIŞİŞLERİ BAKANLARINA GÖRE, GAZZE'DEKİ "İNSANİ ARA"NIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER AŞILMALI



Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şukri ile Blinken gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Gazze'deki gelişmeleri ele aldı.

İki Bakan da mutabakatın tamamlanmasını tehdit edebilecek her türlü engelin aşılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, kalıcı bir ateşkese varılması ve insani yardımların Gazze'nin tüm bölgelerine yeterli ve sürekli bir şekilde ulaşması için "insani ara"nın temel alınması gerektiğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise Mısır'ın krizi kontrol altına alma ve etkilerini sınırlama çabalarını ve "insani ara"ya varılması için gösterdiği yakın işbirliğini övdü.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları 25 Kasım'da, İsrail'in esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardım tırlarının girişiyle ilgili mutabakat maddelerine uymaması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ertelediklerini duyurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Macid el-Ensari, bunun hemen ardından X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında esir takasının uygulanmasının önündeki engellerin giderildiğini ve ikinci grubun gece serbest bırakılacağını belirtmişti.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları 7 Ekim de 239 İsrailliyi esir aldı. Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında 26 İsrailli kadın ve çocuk, 78 Filistinli kadın ve çocuk esir karşılıklı serbest bırakıldı.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 239 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.