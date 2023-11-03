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03 Kasım 2023 Cuma 01:24:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 01:24:00

İsrail, iki Hizbullah mensubunu daha öldürdü

Kaynak: AA

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Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ile çatışan Hizbullah, iki mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yayımladı.

Açıklamada, ölen iki Hizbullah mensubunun "Kudüs uğruna şehit olduğu" ifade edildi.

Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 52'ye yükseldi.

Etiketler : sınır çatışması Hizbullah ölümleri Lübnan-İsrail çekişmesi
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