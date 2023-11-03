İsrail, iki Hizbullah mensubunu daha öldürdü
Kaynak: AA
Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ile çatışan Hizbullah, iki mensubunun daha öldüğünü duyurdu.
Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yayımladı.
Açıklamada, ölen iki Hizbullah mensubunun "Kudüs uğruna şehit olduğu" ifade edildi.
Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 52'ye yükseldi.
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