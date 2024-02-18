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18 Şubat 2024 Pazar 15:45:00 - Güncelleme:18 Şubat 2024 Pazar 15:45:00

İsrail hükümeti, Filistin devletinin uluslararası toplumca tek taraflı tanınmasına karşı karar alıyor

Kaynak: AA

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası toplumun Filistin devletini tek taraflı olarak tanıması girişimine karşı sunacakları kararın bugün hükümette oylanacağını duyurdu.

Başbakan Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Filistin devletini tek taraflı tanıma girişimine itiraz eden bir kararın bugün hükümete sunulacağını açıkladı.

İsrail'in Filistinlilerle kalıcı anlaşmasının uluslararası toplum tarafından "dikte edilmesini" kesinlikle kabul etmediklerini belirten Netanyahu, "Uluslararası toplumdan son dönemde tek taraflı olarak İsrail'de bir Filistin devleti kurmaya yönelik yapılan açıklamalar ışığında, bugün konuyla ilgili beyan niteliğinde bir kararı hükümet onayına sunuyorum. Bunun büyük destek alacağından eminim." ifadesini kullandı.

Netanyahu, Filistin devletinin kurulmasının "ön koşul olmaksızın, yalnızca taraflar arasında doğrudan müzakerelerle mümkün olduğunu" Tel Aviv'in Filistin devletinin tek taraflı tanınmasına karşı çıkmaya devam edeceğini" söyledi.

Filistin devletinin tanınmasının 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırıların "muazzam ve eşi görülmemiş bir ödüllendirmesi" olacağını ileri süren Netanyahu, bunun "gelecekte herhangi bir barış anlaşmasının önünü kapatacağını" savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmasında, Filistin devletinin kurulmasına her zamandakinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu, İsrail'in Filistin'le barışı tesis etmek için çok büyük fırsata sahip olduğunu belirtmişti.

Blinken, İsrail'e daha iyi bir ortak olabilmesi için Filistin devletini yeniden canlandırmanın gerektiğini vurgulamıştı.

Etiketler : israil filistin binyamin netanyahu
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