İsrail Hizbullah'a saldırı düzenlendi: Savaş Lübnan'a mı sıçrıyor?

İsrail Hizbullah'a saldırı düzenlendi: Savaş Lübnan'a mı sıçrıyor?

İsrail, Lübnan'dan gelen sızma girişimlerinin ardından, savaş uçaklarıyla Lübnan'daki Hizbullah'ı hedef almayı sürdürüyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçaklarıyla Hizbullah tarafından kullanılan bazı noktaların vurulduğu belirtildi.

Açıklamada saldırının kısa süre önce gerçekleştirildiği ifade edildi.

Konuya ilişkin Hizbullah'tan henüz açıklama yapılmadı.