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11 Mayıs 2021 Salı 22:34:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2021 Salı 22:39:00

İsrail hava saldırısıyla masumları hedef alıyor

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İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni hedef almaya devam ediyor. Sivillerin evlerini vuran İsrail güçleri hava saldırılarını artırıyor. Bölgeden alev ve dumanlar yükseldi.

İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde Hamas'a bağlı El-Salah el-Hayriyye Derneğine ait okulu vurdu. Saldırı sonucu okulda büyük hasar meydana geldi.

İsrail'in hava saldırılarında Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sivillere ait evler de hedef alındı. Hava saldırılarına maruz kalan evlerin sayısı henüz bilinmiyor.

Ayrıca İsrail uçaklarının Gazze'nin doğusunda hedef aldığı plastik fabrikasında yangın çıktı.

İSRAİL'İN ZULMÜ DEVAM EDİYOR

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 10'u çocuk, 28 Filistin şehit oldu. Yaralıların sayısı 152'ye yükseldi.

Etiketler : İsrail savaş uçakları İsrail ordusu 28 Filistin şehit
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