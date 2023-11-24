İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli esir Batı Şeria'ya nakledildi

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24 Kasım 2023 Cuma 15:08:00 - Güncelleme:24 Kasım 2023 Cuma 15:08:00

İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli esir serbest bırakılmak üzere Batı Şeria'ya nakledildi

Kaynak: AA

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Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli esirin serbest bırakılmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'ya nakledildiği bildirildi.

İsrail basınına göre, kadın ve çocuklardan oluşan 39 Filistinli esir, İsrail'deki Damon ve Megiddo hapishanelerinden çıkarılarak geçici olarak Batı Şeria'daki Ofer Cezaevi'ne nakledildi.

Filistinli esirlerin, Gazze'deki İsrailli esirlerin teslim alınmasından yaklaşık 2 saat sonra serbest bırakılacakları aktarıldı.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Etiketler : hamas israil filistinli esir
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