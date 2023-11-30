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30 Kasım 2023 Perşembe 07:46:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 07:46:00

İsrail, Hamas'ın esir takası teklifini reddetti

Kaynak: AA

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Hamas, İsrail'in yeni esir takası karşılığında "insani arayı" uzatma teklifini reddettiğini açıkladı.

Hamas, 7 İsrailli kadın ve çocuk esir ile bombalama sırasında öldürülen 3 esirin naaşlarının teslim edilmesi karşılığında "insani arayı" bir gün daha uzatma teklifini İsrail'in reddettiğini açıkladı.

Hamas, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail, insani aranın geçen altı günkü şartlarda bugün de uzatılması karşılığında 7 kadın ve çocuk esir ile (Gazze Şeridi'ne yönelik) bombalama sırasında öldürülen 3 esirin naaşını teslim almayı reddetti." ifadesine yer verildi.

İsrail tarafından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Etiketler : hamas israil esir takası
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