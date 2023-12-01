İsrail, güvenli bölge olacağını iddia ettiği Han Yunus'u savaş alanı ilan etti

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden "insani aranın" bittiğini ve saldırılarına yeniden başladığını duyurdu.

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren "insani ara" bu sabah itibarıyla son buldu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın "insani arayı ihlal ettiği" iddia edildi. Açıklamada, "İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Hamas'a yönelik operasyonlarına yeniden başladı." ifadesine yer verildi.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI GAZZE'NİN ÜZERİNDE

Öte yandan Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "insani aranın" sona ermesiyle İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin üzerinde uçmaya başladığı kaydedildi.



Açıklamada, İsrail'e ait askeri araçların Gazze'nin kuzeyine ateş açtığı bilgisine yer verildi.

İSRAİL, GAZZE ŞERİDİ'Nİ BOMBALAMAYA BAŞLADI



İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerini bombalıyor." ifadesine yer verildi.

Gazze'deki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin çeşitli noktalarına yeniden hava saldırıları düzenlemeye başladı.

Ayrıca İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında Gazze'nin kuzey bölgeleri ve orta kesimlerinde çatışmalar yeniden başladı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da, İsrail'e ait askeri araçların Gazze'nin kuzeyine ateş açtığını belirtti.

İSRAİL, GÜVENLİ BÖLGE OLACAĞINI İDDİA ETTİĞİ HAN YUNUS'U SAVAŞ ALANI İLAN ETTİ



İsrail ordusu, "insani aranın" bitmesiyle yeniden saldırılara başladığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bazı bölgelerin boşaltılmasını istedi.

İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un 4 bölgesine havadan broşürler atarak halka tahliye uyarısında bulundu.

Broşürlerde, "El Karara, El Huzaa, Absan ve Beni Suheyle sakinlerine: Bölgeyi acilen boşaltıp Refah bölgesindeki barınaklara gitmeniz gerekmektedir. Han Yunus kenti tehlikeli savaş bölgesidir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in boşaltılmasını istediği Huzaa ve Absan, Han Yunus'un doğusunda İsrail sınırı yakınlarında, El Karara ise Selahaddin Caddesi yakınında yer alıyor.

İsrail ordusu, ayrıca, 1,7 milyon kişinin göçe zorlandığı bölgeye yeniden başlayan saldırıları sırasında Filistinlilerin sığınabileceğini iddia ettiği yerleri göstermek için tüm Gazze Şeridi'nin 2 bin 300'den fazla bloğa bölündüğü bir harita yayımladı.

İsrail ordusunun ablukayı sıkılaştırdığı ve bir bölümünü işgal ettiği Gazze Şeridi, 365 kilometrekare alanda 2,3 milyon insanın yaşamasıyla kilometrekare başına nüfus yoğunluğunda dünyanın en yüksek üçüncü bölgesi olarak gösteriliyor.

İSRAİL "İNSANİ ARA"NIN BİTMESİNİN ARDINDAN 32 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ



İsrail ordusu "insani ara"nın sona ermesinin ardından bu sabah abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 32 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bölgeye yeniden başlattığı saldırılardaki kayıplara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "İnsani aranın bitmesinin ardından 3 saat içinde İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 32'ye çıktı, çoğu kadın ve çocuk onlarca kişi yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Saldırıda ölen ve yaralananlar, Ebu Yusur en-Neccar Hastanesi'ne getirildi.

Gazze kentinin kuzeybatısındaki En-Nasr Mahallesi'ndeki "En-Nasr" ve "Rantisi" hastaneleri çevresinde İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında çatışmalar yaşandı.

GAZZE'DEKİ HÜKÜMET: İSRAİL'İN GAZZE'DE SAVAŞ SUÇLARINI SÜRDÜRMESİNDEN ULUSLARARASI TOPLUM SORUMLU



Gazze'deki hükümetin medya ofisi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı vahşi savaşını sürdürmeye başladı." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok ev ve sivil bölgeyi hedef aldığı belirtilen açıklamada, "Uluslararası toplum, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik savaşının sürdürülmesinin sorumluluğunu taşıyor." ifadesine yer verildi.

Başta ABD, ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken olmak üzere uluslararası toplumun, "İsrail işgalinin suçlarından ve Gazze'de sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik vahşi savaşından" sorumlu olduğu kaydedildi.

Savaş hukuku ve uluslararası insancıl hukukun ihlal edildiğine vurgu yapan Gazze'deki hükümet, uluslararası toplumun İsrail'e Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürmesi için yeşil ışık yaktığını ifade etti.

Açıklamada, "Filistin halkı kendini her şekilde savunma, özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazanma, uluslararası yasalar uyarınca başkenti Kudüs olan bir Filistin devletini kurma ve işgali tamamen topraklarından arındırma hakkına sahiptir." ifadesi kullanıldı.

GAZZE'DEKİ SAĞLIK BAKANLIĞI: "İNSANİ ARA"NIN SAĞLIK SİSTEMİNE FAYDASI OLMADI



Gazze'deki Sağlık Bakanlığ Sözcüsü Eşref el-Kudra, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kudra, "İşgalci İsrail, insani aranın sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi'nde yeni katliamlar gerçekleştiriyor. Bu katliamlar geride çok sayıda şehit ve yaralı bırakıyor." ifadelerini kullandı.

İnsani aranın sağlık sistemine faydası olmadığını vurgulayan Kudra, Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelere tıbbi malzeme ve yakıt akışının sağlanması gerektiğini kaydetti.

NETANYAHU, GAZZE'YE YENİDEN SALDIRI İÇİN HAMAS'I SUÇLADI



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Gazze'ye yeniden başlatılan saldırılarla ilgili Hamas suçlandı.

Hamas'ın taraflar arasındaki mutabakata uygun biçimde İsrailli kadın esirleri bırakmadığı, İsrail'e doğru roket fırlattığı kaydedilen açıklamada, Netanyahu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Savaşmaya dönerek İsrail hükümetinin savaşın amaçlarına bağlı kaldığını vurgulayacağız. Amaçlar, İsrailli esirlerin serbest kalması, Hamas'ı ortadan kaldırmak, Gazze'nin İsrail'e yeniden tehdit oluşturmamasını sağlamak."

HAMAS: İSRAİL ATEŞKESTEN ÖNCEKİ 50 GÜNDE BAŞARAMADIĞINI, ATEŞKESTEN SONRA DA BAŞARAMAYACAK



Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail'in Gazze'de "insani aranın" sona ermesiyle saldırılarına yeniden başlamasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Hamas'ın Telegram hesabından paylaşılan açıklamada Rişk, "Halkımızın kararlılığı ve direnişimizin kahramanlığıyla, düşmanın suçlarına, Nazi saldırganlığının yeniden başlamasına ve sivilleri hedef almasına karşı koyuyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail saldırılarına karşı direnişin devam edeceğini vurgulayan Rişk, "İsrail, ateşkesten önceki 50 günde başaramadığını, ateşkesten sonra da saldırılarını sürdürerek başaramayacak." açıklamasında bulundu.

GAZZE'DE 7 EKİM'DEN BU YANA HAYATINI KAYBEDEN GAZETECİLERİN SAYISI 71'E YÜKSELDİ



Gazze'deki hükümetin medya ofisi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de sona eren "insani ara"nın ardından İsrail savaş uçaklarının bölgeye düzenlediği saldırıda El Aksa televizyonu kameramanı Abdullah Derviş'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail'in gazetecileri hedef alarak gerçeklerin üzerini örtmek istediği, onları korkutmaya ve görevlerini yapmaktan alıkoymaya çalıştığı ifade edilen açıklamada, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 71'e yükseldiği belirtildi.

İSRAİL ORDUSU GAZZE'NİN GÜNEYİNDE BİR CAMİYİ BOMBALADI



İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde bir camiyi bombaladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde Halime Camisi'ni vurdu.

Saldırı sonucu caminin tamamen yıkıldığı ve hedef alınan bölgede yıkımların olduğu ifade edildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Telegram hesabı ve bazı yerel medya kaynaklarında da İsrail'in hedef aldığı caminin fotoğrafı paylaşıldı.

Gazze'deki hükümetin basın ofisine göre, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 88 cami tamamen, 174 cami kısmen yıkıldı.

BM: GAZZE'DE (İSRAİL'İN) ASKERİ OPERASYONLARIN YENİDEN BAŞLAMASINDAN DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUM



BM Genel Sekreteri Guterres, "Gazze'de (İsrail'in) askeri operasyonların yeniden başlamasından derin üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

UNICEF: GAZZE'YE YAPILACAK DAHA FAZLA SALDIRI "KATLİAM"DAN BAŞKA BİR ŞEYE NEDEN OLMAYACAK



Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze'de kalıcı ateşkese ihtiyaç olduğunu ve Gazze'ye yapılacak daha fazla saldırının "katliam"dan başka bir şeye neden olmayacağını belirtti.

Bir süredir İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği ve büyük yıkıma neden olduğu Gazze'de çalışmalarını yürüten Elder, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren "insani ara"nın bu sabah itibarıyla son bulduğunu hatırlatan Elder, Gazze'de bombardımanların yeniden başladığını belirtti.

Elder, "(Gazze'de) Kalıcı ateşkese ihtiyacımız var. Gazze'ye yapılacak daha fazla saldırı 'katliamdan' başka bir şeye neden olmayacak." ifadesini kullandı.

GUTERRES: GAZZE'DE OPERASYONLARIN BAŞLAMASINDAN ÜZÜNTÜ DUYUYORUM



BM Genel Sekreteri Guterres, "Gazze'de askeri operasyonların yeniden başlamasından derin üzüntü duyuyorum" dedi.