İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki artıyor!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in masum Filistinlilere aralıksız devam eden zulmünün, ramazanda Müslümanların mukaddes vakitlerinde de devam ettiğini belirtti.

İsrail'in tutumuna tepki gösteren Şentop, "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'nın maneviyatını ve kutsiyetini hiçe sayarak, ibadet eden Filistinli kardeşlerimize yaptığı vahşeti lanetliyorum. İnsanlık dışı bu vahşeti kınamak ve Filistin halkının haklı davalarını desteklemek, onların yanında olmak hepimizin insani ve ahlaki görevidir." değerlendirmesinde bulundu.

OKTAY: FİLİSTİN HALKININ YANINDA VE DESTEKÇİSİYİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ve Filistinli sivillere uyguladığı şiddete tepki gösterdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in, mübarek ramazan ayında ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıyı ve Müslümanlara uyguladığı şiddeti lanetliyorum. Kudüs'ün tarihi statüsünü zorla değiştirmeye çalışan İsrail'e karşı Filistin halkının yanında ve destekçisi olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz." ifadesini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU: BUNU KABULLENMEK MÜMKÜN DEĞİL, ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE LANETLİYORUZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına ilişkin, kutsal ramazan ayında Harem-i Şerif'in kutsiyetinin İsrail tarafından ihlal edildiğini ve aynı şekilde tarihi statükosunu bozacak bir adım atıldığını vurguladı.

"Bunu kabullenmek mümkün değil, şiddetli bir şekilde lanetliyoruz." diyen Çavuşoğlu, son zamanlarda Avrupa'da başlayan bu ırkçılık ve İslam düşmanlığının da özellikle İsrail'de de artarak devam ettiğini söyledi.

ÇELİK: İSRAİL'İN YAPTIĞI YAPTIĞI SAYGISIZLIK ASLA KABUL EDİLEMEZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mescid-i Aksa'nın, tüm Müslümanların kutsal mabedi olduğunu belirtti.

"İsrail güvenlik güçlerinin mübarek ramazan ayında tüm Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlık asla kabul edilemez. Yapılan bu saygısızlığı ve Filistinlilere karşı uygulanan şiddeti kınıyoruz" değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"İsrail güvenlik güçlerinin Harem-i Şerif'in kutsiyetini ve tarihi statükoyu ihlal ederek Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi, hukuka ve kutsal değerlerimize karşı bir eylemdir. Bu aynı zamanda, Filistinli kardeşlerimizin din ve vicdan özgürlüklerine hukuksuz bir müdahaledir. İsrail yönetimini, Mescid-i Aksa'nın hukuki statüsüne saygı duymaya ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmaya çağırıyoruz. Uluslararası toplum, bu hukuksuz eylemlere 'dur' demek için güçlü bir tavır ortaya koymalıdır.

KILIÇDAROĞLU: ŞİDDETLE LANETLİYORUM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla baskına tepki göstererek, "Filistinli kardeşlerimize karşı Mescid-i Aksa'da gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Filistinli kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen bu zulmün artık son bulmasını diliyorum, daima yanlarında olduğumuzu hatırlatıyorum." ifadesini kullandı.

BAHÇELİ: İSRAİL HÜKÜMETİNİ ŞİDDET EYLEMLERİNE DERHAL SON VERMEYE DAVET EDİYORUM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi.

Bahçeli, "Mübarek ramazan ayının kutlu iklimini iliklerimize kadar teneffüs ederken Mescid-i Aksa'ya yönelik menfur ve mütecaviz muamelelerden derin bir kaygı ve üzüntü duyduğumuzu özellikle ifade etmeyi manevi ve milli bir sorumluluk olarak addediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail güvenlik güçlerinin terör yöntemlerini devreye sokarak, 4 Nisan 2023 akşamından itibaren Harem-i Şerif'in muazzez ve ihlal edilemez statüsünü tahrip etme, mukaddes dokusunu zedeleme girişiminin kabul edilemez bir ilkellik olduğunun altını çizen Bahçeli, şunları kaydetti:

"İsrail'in muamelesi düşmancadır. Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi, buraya sığınan ve ibadet eden din kardeşlerimize şiddetle müdahale edilmesi çok tehlikeli olayların fitilini tutuşturma ihtimalinin yanı sıra insan ve inanç haklarının yok sayılması, kutsallarımıza vahim ve vahşi bir saldırıdır.

İsrail hükümetini gerilimi tırmandıracak şiddet eylemlerine derhal son vermeye, aynı zamanda aklıselim bir çizgiye gelmeye davet ediyor, Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısız, kaba, orantısız, yaralayıcı ve insanlık dışı operasyonları tüm gücümle kınıyorum. Bilinmelidir ki, Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir, Miraç mucizesinin yükseliş eşiğidir, öyle de kalacaktır."

ALTUN: SALDIRILARI, MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZE YÖNELİK ŞİDDETİ VE YASAKLAMALARI KINIYORUM"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail'in Mescid-i Aksa'ya mübarek ramazan ayında gerçekleştirdiği saldırıları, Müslüman kardeşlerimize yönelik şiddeti ve yasaklamaları kınıyorum. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklarını korumak için çalışmaya, her alanda onların yanında olmaya devam edeceğiz."

KALIN: ULUSLARARASI TOPLUMDAN İSRAİL HÜKÜMETİ ÜZERİNDE BASKI KURMALARINI İSTİYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Anadolu Ajansı canlı yayınında yaptığı açıklamada, fanatik Yahudilerin, grupların, Mescid-i Aksa'ya girişini engellemenin İsrail hükümetinin görevi olduğunu vurguladı.

Kalın, "Bunu yapmamak bir ihmaldir, suçtur. Biz, bu çağrıyı yapıyoruz. Uluslararası toplumdan aynı kararlılıkla tepki göstermelerini ve İsrail hükümeti üzerinde baskı kurmalarını istiyoruz. Kendi iç siyasi sıkışmışlığını aşmak için Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü, bizim kutsal topraklarımızı alet etmeye artık son vermelerini bekliyoruz." diye konuştu.

AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ İSRAİL GÜÇLERİNİN MESCİD-İ AKSA'YA BASKININI KINADI

Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da bazı AK Parti'li milletvekilleri ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınını kınadı.

İşgalci İsrail yönetiminin dün gece yine bir zulme imza attığını belirten Turan, "İsrail yönetimi kendi içinde yaşadığı siyasal krizi atlatmak için yine mazlum Filistin halkını hedef aldı. İşgalci siyonist rejimin, her ramazan ayında Mescid-i Aksa çevresinde ve Kudüs'te çeşitli provokasyonlar yaparak Müslümanların kutsal mekanlarında radikal Yahudi eylemlerine eşlik etmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

İsrail güvenlik güçlerinin Harem-i Şerif'in kutsiyetini, tarihi statüsünü ihlal eden baskınını ve ibadet eden Müslümanlara karşı yaptığı vahşeti lanetlediklerini söyleyen Turan, insanlık dışı bu vahşeti kınamanın ve Filistin halkının haklı davalarını desteklemenin herkesin insani ve ahlaki görevi olduğunu vurguladı.

Hasan Turan, baskının aynı zamanda Müslümanların din ve vicdan özgürlüğüne hukuksuz bir müdahale olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir kutsal mekana sığınan insanlara, içerde ibadet yapanlara ses bombalarıyla, coplarla, mermilerle saldırılmaz. Bunu ancak terör devletleri, terör çeteleri yapar. Özellikle bu alçak saldırıların mübarek ramazan ayında yapılması provokasyondur. Siyonist rejim Filistin halkı üzerinden İslam'a ve Müslümanlara meydan okumaya çalışmaktadır.

Buradan siyonist yönetimi uyarıyoruz; bu yol yol değildir, rüzgar eken mutlaka fırtına biçecektir. Ümmetin ilk kıblesinin bulunduğu alanda radikal Yahudilerin kurban kesme girişimini sağlamak için Mescid-i Aksa'da itikaf yapan Müslümanları oradan zor kullanarak çıkarması yeni olayların ve muhtemel bir intifadanın habercisidir. Siyonist rejim bilsin ki Müslümanlar geçmişte Halil İbrahim Camisi'nde olduğu gibi bir oldubittiye müsaade etmeyecektir."

Bu tür alçakça saldırılara sessiz kalmanın suça ortak olmak olduğunun altını çizen Turan, "Uluslararası toplum, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere batılı ülkeler artık üç maymunu oynamaktan vazgeçmelidir." diye konuştu.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acilen toplanması ve bu konuda diğer uluslararası kuruluşları harekete geçirmesi gerektiğini kaydeden Turan, caydırıcı tedbir ve kararların da alınması gerektiğini aktardı.

Turan, uluslararası toplumun bu hukuksuz eylemlere dur demek için güçlü bir tavır ortaya koyması gerektiğine işaret ederek, "BM ve uluslararası kuruluşların sessizliği çağdaş ve modern dünyanın ayıbıdır." dedi.

Hasan Turan, "Mescid-i Aksa'yı canlarıyla, kanlarıyla koruyan Kudüs muhafızları Filistinli kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Vicdan sahibi herkesi, ilk kıblemize karşı yapılan bu alçakça saldırıya karşı kenetlenmeye ve sesini yükseltmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'li milletvekilleri basın toplantısına "Kudüs kırmızı çizgimizdir", "Kudüs insanlığın onurudur", "Özgür Kudüs", "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır" ve "Kudüs yürek yangınımızdır" yazılı dövizlerle katıldı.