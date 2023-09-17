17 Eylül 2023 Pazar 19:32:00 - Güncelleme:17 Eylül 2023 Pazar 19:32:00
İsrail güçlerinden Filistinli gazetecilere sert müdahale: Yaralılar var
Kaynak: AA
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İsrail güçlerinin Gazze sınırındaki gösterilere müdahalesinde bazı Filistinli gazeteciler yaralandı
İsrail güçlerinin Filistinlilere karşı kullandığı orantısız güç her geçen gün artarak devam ediyor.
Gazze'nin Cibalya Mülteci Kampı doğusundaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını protesto etti. İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi sonucu bazı Filistinli gazeteciler de yaralandı. Bölgedeki sağlık ekipleri, yaralanan gazetecilere müdahale etti.
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