İsrail güçlerinden Filistinli gazetecilere sert müdahale: Yaralılar var

İsrail güçlerinin Filistinlilere karşı kullandığı orantısız güç her geçen gün artarak devam ediyor.

Gazze'nin Cibalya Mülteci Kampı doğusundaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını protesto etti. İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi sonucu bazı Filistinli gazeteciler de yaralandı. Bölgedeki sağlık ekipleri, yaralanan gazetecilere müdahale etti.