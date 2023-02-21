İsrail güçlerinden Cenin kentine baskın
Kaynak: AA
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine baskın düzenledi
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenledi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Cenin'nin çeşitli girişlerinden kente girdi. İsrail güçleri ile Filistinliler arasında yaşanan arbedede İsrail askerleri gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti.
Görgü tanıkları ayrıca, bir Filistinlinin evini kuşatan İsrail güçleri ile bir grup Filistinli arasında silahlı çatışma yaşandığı bilgisini aktardı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
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