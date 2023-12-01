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İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 8 haftadır kısıtlıyor
01 Aralık 2023 Cuma 14:23:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 14:23:00

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 8 haftadır kısıtlıyor

Kaynak: AA

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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi yine cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi.

Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki sokakları demir bariyerlerle kapatan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin hatta zaman zaman yaşlı Filistinlilerin de Aksa'ya girişine izin vermedi.

Cuma günleri normalde 100 ila 150 bin kişinin saf tuttuğu Mescid-i Aksa'da 7 Ekim'den bu yana 7 haftadır karşılaşılan durum tekrarlandı ve İsrail'in engellemesi nedeniyle sadece 3 bin 500 kadar Müslüman burada namaz kılabildi.

İsrail güçleri, Eski Şehir bölgesinde demir bariyerlerle kurduğu kontrol noktalarında kimlik denetimi yaptı ve çok sayıda Filistinliyi geri gönderdi.

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinli gençlere zaman zaman müdahale ederek onları tartakladı. En az bir Filistinlinin gözaltına alındığını görüntülendi.

Cuma namazı için Aksa'ya alınmayan Filistinliler, namazlarını Harem-i Şerif çevresinde kıldı.

Yüzlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'yı karşıdan gören Ra's el-Amud Mahallesi'ndeki camide ve caminin çevresindeki kaldırımlarda saf tuttu.

İsrail güçleri, namazı Mescid-i Aksa yakınındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde kılmak isteyen Filistinli gençlere ise göz yaşartıcı gazın yanı sıra TOMA'dan sıkılan pis kokulu sularla müdahale etti.

Etiketler : israil mescidi aksa doğu kudüs cuma namazı
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