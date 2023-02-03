İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da gösterilere katılan 4 Filistinliyi yaraladı
Kaynak: AA
İşgal altındaki Batı Şeria'da, yasa dışı Yahudi yerleşimcilere karşı düzenlenen gösterilerde İsrail güçlerinin kullandığı kauçuk kaplı metal mermiler sebebiyle 4 Filistinli yaralandı, onlarca kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilere metal mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.
Gösteriler en çok, Kalkilya'nın doğusundaki Kefr Kaddum, Nablus'a bağlı Beyt Decen ile Beyta ve Beytüllahim kentinin doğusundaki Tuku beldelerinde yoğunlaştı.
Filistin Halk Direniş Komitesi Başkanı Murad Şiteyvi, yaptığı yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilere karşı haftalık düzenlenen gösterilerde 3 Filistinlinin, İsrail güçlerinin kullandığı kauçuk kaplı metal mermilerle yaralandığını ve birçok kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini belirtti.
Filistin Kızılayı da, Beyt Decen ve Beyta beldelerinde göz yaşartıcı gaz nedeniyle çok sayıda kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini duyurdu.
Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok bölgesinde İsrail ordusuyla temas hattına yakın yerlerdeki yasa dışı yerleşimlere karşı haftalık gösteriler düzenliyor.
İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre de yasa dışı kabul ediliyor.
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