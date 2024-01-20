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20 Ocak 2024 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:20 Ocak 2024 Cumartesi 08:30:00

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da gece baskınlarını sürdürdü

Kaynak: AA

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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok noktasına baskın düzenlediği belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, gece baskınlarının adresi, Nablus, Beytüllahim ve Kalkilya kentleri oldu.

Nablus'un batısındaki Rafidiya bölgesindeki baskında Filistinlilerle İsrail güçleri arasında çatışma çıktı. Bir Filistinli ayağından vuruldu.

Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampındaki baskında da evlerde arama yapıldı ve yollar buldozerlerle tahrip edildi. Mülteci kampında Filistinlilerle İsrail güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Beytüllahim'deki baskınların adresi ise Ed-Dıheyşe ve El-Izze mülteci kampları ile El-Hıdr beldesi oldu.

Mülteci kamplarına yönelik baskında herhangi bir gözaltı yaşanmazken, Hıdr beldesinde evlerde arama yapıldı, eşyalarına zarar verildi ve 1 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçleri, Kalkilya'da da Azzun ve Kefr Sülüs beldelerine baskın düzenledi.

İsrail ordusu, Gazze savaşının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki askeri operasyonlarını yoğunlaştırdı, kent, belde ve kamplara yönelik saldırı ve baskınlarını artırdı.

Etiketler : israil batı şeria baskın işgal
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