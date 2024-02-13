İşgalci İsrail Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı

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13 Şubat 2024 Salı 16:21:00 - Güncelleme:13 Şubat 2024 Salı 16:21:00

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı

Kaynak: AA

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İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskında 22 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki Filistinlilerin evlerine gece baskınları düzenlediği belirtildi.

İsrail askerlerinin, Cenin, Kalkiliya, Beytullahim, Ramallah ve El-Halil kentlerinde düzenlediği baskınlarda en az 22 Filistinliyi gözaltına aldığı, gözaltına alınanlar arasında bir çocuğun bulunduğu kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 7 binin üzerine çıktığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Etiketler : israil güçleri gözaltında filistinliler batı şeria baskın
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