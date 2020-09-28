  • BIST
    1121.17
  • Dolar
    7,7974
  • Euro
    9,1066
  • Altın
    471,5800
İstanbul
20 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü
ABD ve Yunanistan arasında Ortak Bilim ve Teknoloji Anlaşması imzalandı
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
İsrail güçleri İkinci İntifada'dan bu yana 120 bin Filistinliyi gözaltına aldı
Sağlık Bakanı Koca'dan TRT'ye teşekkür
İletişim Başkanlığından Preveze Deniz Zaferi için hologram gösterisi
Bakan Selçuk: Eğitim ve öğrenme kayıpları uzun vadede tahribatlara yol açabilir
MSB acı haberi duyurdu: Tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu bir askerimiz şehit oldu
Akıllı ulaşım sistemleri eylem planı açıklanacak
Bağcılar'da freni tutmayan kamyonetin altında kalan sürücü öldü
Ağrı'da çiftçilere 5 yılda 750 bin koyun dağıtılacak
İspanya'da Kovid-19'da son 3 günde vaka sayısı 31 bin 785 arttı
Elazığ'da orman yangını
Ermenistan'ın saldırılarında 2 sivil daha yaşamını yitirdi
Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınına füze saldırısı
Türkiye 8 ayda yaklaşık 10 milyon ziyaretçi ağırladı
Türkiye'de 1412 kişiye hastalık tanısı konuldu
Çavuşoğlu BM'yi Diyarbakır Anneleri'ne desteğe çağırdı
ABD'de başkan adaylarının canlı yayın tartışması öncesi 'doping testi' atışması
Başkan Erdoğan'dan 4 partiye teşekkür
Trump'tan 10 yıldır vergi ödemediği iddialarına yalanlama
Bakan Soylu açıkladı: Kırmızı listeye bir çizik daha
Başkan Erdoğan: Doğu Akdeniz'de tehdit diline boyun eğmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "İnternetim yok" diyen Zümra'nın çağrısını duydu
28 Eylül 2020 Pazartesi 21:45:00 - Güncelleme:28 Eylül 2020 Pazartesi 21:46:00

İsrail güçleri İkinci İntifada'dan bu yana 120 bin Filistinliyi gözaltına aldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esirler Heyeti Araştırma ve Belgelendirme Birimi Başkanı Abdunnasır Fervane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Aksa İntifadası olarak da bilinen 20 yıl önceki olaylardan bu yana 120 bin Filistinliyi gözaltına aldığını belirtti.

Fervane, 2000’den bu yana İsrail cezaevlerinde bulunan 102 Filistinli tutuklunun hayatını kaybettiğini, onlarcasının da cezaevinden çıktıktan sonra kısa bir süre içinde cezaevinde yakalandıkları hastalıklar nedeniyle öldüğünü ifade etti.

GÖZALTINA ALINANLARDAN 2 BİNİ KADIN

İsrail güçlerinin, gözaltına alınanlardan 18 bininin 18 yaş altı çocuklardan oluştuğuna dikkati çeken Fervane, onlarca milletvekili, eski bakan, gazeteci, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu liderlerinin de gözaltına aldığını kaydetti.

Fervane, gözaltına alınanların 2 bininin kadın olduğunu ifade ederek, Filistinlilerin cezaevi ve gözaltı merkezlerinde fiziksel, ruhsal ve manevi işkence ile kötü muameleye maruz kaldığını belirtti.

İsrail’in Aksa İntifadası’ndan bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs sakini 290 Filistinliyi de Gazze Şeridi’ne ya da yurtdışına sürgün ettiğini aktaran Fervane, İsrail güçlerinin hemen hemen her gün gerçekleştirdiği gözaltı operasyonlarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hâlâ 365’i idari tutuklu, 160’ı çocuk, 41’i kadın olmak üzere 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER