VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Fidan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi
İBB Başkan adayı Kurum, Beyoğlu'nda kilise ve esnaf ziyaretinde bulundu
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den, Altınok'a tebrik telefonu
Soğuk savaş sonrası en büyük tatbikat olacak! Sarsılmaz Savunucu 2024'ün tarihi belli oldu
AK Parti ABB adayı Altınok: “Ankara'mızı bir dünya başkenti yapacağız”
Ukrayna Savunma Bakanı: Bu olursa Ukrayna ordusu zafere yaklaşır
18 Ocak 2024 Perşembe 18:23:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 18:23:00

İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki El-İsra Üniversitesini havaya uçurdu

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail güçleri, Gazze kentinin güneyine baskın düzenleyip, askeri karargaha dönüştürdükten yaklaşık 70 gün sonra El- İsra Üniversitesini havaya uçurdu.

İsrail ordusu, üniversite binasının patlatılmasını gösteren bir video yayınladı. Video İsrailli ve Filistinli kullanıcılar tarafından sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

Videoda patlamanın ardından binadan devasa siyah dumanların yükseldiği görüldü.

El-İsra Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinin güneyindeki üniversitenin yüksek lisans ve lisans ana binasının İsrail güçleri tarafından patlatılmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Siyonist ordusunun binayı işgal etmesinden ve burayı araçları için askeri üs olarak ve Er-Raşid, El-Mugraga ve Ez-Zehra bölgelerinde silahsız sivil halka yönelik keskin nişancı saldırıları için bir merkez olarak kullanmasından yaklaşık yetmiş gün sonra (havaya uçurma) gerçekleşti." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in saldırılarının sadece ana binayla sınırlı kalmadığı, aynı zamanda üniversite tarafından kurulan ve Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ülkenin ilk müzesi "Ulusal Müze"yi de etkilediği aktarılan açıklamada, söz konusu müzede 3 binden fazla tarihi eser bulunduğuna işaret edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun "suçun etkilerini örtbas etmek için müze binasını havaya uçurmadan önce tarihi eserleri yağmaladığı" kaydedildi.

İsrail'in Gazze'nin ilk ve tek, Filistin'in ise ikinci üniversite hastanesinin binalarını, tıp ve mühendislik, hemşirelik laboratuvarları, medya eğitim stüdyosu, hukuk fakültesi, mahkeme salonu ve mezuniyet salonlarını da patlattığı hatırlatılan açıklamada, bu binaların bombalanmasının da "değerli eşyaların yağmalanmasının" ardından gerçekleştiği vurgulandı.

Gazze'deki "eğitim kurumlarının hedef alınması" kınanan açıklamada, bu saldırıların, "cehalet kültürünü yaymak ve Filistinlileri bilimin yolundan alıkoymak amacıyla, bu çatışmanın başlangıcından bu yana hiç durmayan eski ve sistematik bir bağlamda" gerçekleştirildiği aktarıldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi istatistiklerine göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların başından bu yana yaklaşık 95 okul ve üniversiteyi tamamen, 295 okul ve üniversiteyi ise kısmen yok etti.

Etiketler : Gazze baskını Gazze baskını İsrail güçleri El-İsra Üniversitesi
Yepyeni Emre!

Yepyeni Emre!
Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem

Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem
Survivor ekibine polis baskını

Survivor ekibine polis baskını
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Cioman'dan esprili şarkı

Cioman'dan esprili şarkı
Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu

Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu
'Babam' şarkısını kendine yazdı

'Babam' şarkısını kendine yazdı
Maymun suyunu çaldı

Maymun suyunu çaldı
Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX