İsrail güçleri, Gazze'de Nasır Hastanesinde giden DSÖ'ye ait yardım konvoyunu engelliyor
Kaynak: AA
İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) ait yardım konvoyunu Nasır Hastanesine 50 metre uzaklıkta engellediği bildirildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, aralarında Birleşmiş Milletlerden (BM) üst düzey yetkililerin de bulunduğu konvoydaki kamyonlardan birinde yakıt, diğerinde su ve yiyecek bulunduğu belirtildi.
Söz konusu yardım konvoyunun Nasır Hastanesine 50 metre uzaklıkta bulunduğu ve İsrail güçleri tarafından engellendiği kaydedildi.
Alıkonulan sağlık personeli ve hastalara kötü muamele
Gazze Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde bulunan Nasır Hastanesindeki sağlık personeli ve hastaları alıkoyduğu hatırlatılarak, bunlara yönelik kötü muamelede bulunduğu bildirildi.
Açıklamada, "İsrail güçleri, çok sayıda sağlık personeli ve hastanın yanı sıra yerinden edilmiş kişileri doğumhanede alıkoyuyor, insanlık dışı şartlarda sorguluyor." ifadelerine yer verildi.
İsrail güçlerinin 120 hasta ve 5 sağlık personelini hastanede "elektriksiz, susuz, aç ve oksijensiz bıraktığı" aktarılan açıklamada, "jeneratörlerin durması nedeniyle oksijene ihtiyaç duyan hastaların yaşamın kaybedebileceği" vurgulandı.
Nasır Hastanesindeki ciddi vakaların başka hastanelere sevkinin ise İsrail askerleri tarafından engellendiği kaydedildi.
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