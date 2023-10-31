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31 Ekim 2023 Salı 15:00:00 - Güncelleme:31 Ekim 2023 Salı 15:00:00

İsrail güçleri, Gazze'de henüz bir yaşını doldurmamış 133 bebeği öldürdü

Kaynak: AA

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İsrail'in günlerdir bombaladığı Gazze Şeridi'nde, henüz bir yaşını doldurmamış 133 bebek öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 7-26 Ekim tarihleri arasında, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin isimleri, kimlik bilgileri ve yaşlarının yer aldığı 212 sayfalık bir rapor yayımladı.

Rapora göre, 7-26 Ekim tarihlerinde İsrail saldırılarında, ölen 7 bin 28 kişinin 2 bin 913'ünü çocuklar oluşturuyor.

İsrail saldırılarında, henüz bir yaşını tamamlamamış 133 bebek, 1 yaşındaki 153, 2 yaşındaki 158 bebek olmak üzere 444 bebek yaşamını yitirdi.

İsrail bombardımanlarında, 3 yaşındaki 171, ilköğretim çağındaki (4-13 yaş) 1527, lise çağındaki (14-17yaş) 523 çocuk hayatını kaybetti.

Saldırılardaki can kayıplarının 2 bin 262'sini kadınlar oluştururken, 60 yaş üzeri de 462 kişi öldürüldü.

Raporda, saldırılarda ölen 281 kişinin ise kimliğinin tespit edilemediği kaydedildi.

BM ÇALIŞANI 63 KİŞİ VE 36 GAZETECİ ÖLDÜ

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 30 Ekim Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında 63 çalışanının öldüğünü duyurdu.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 35, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik" devam eden ihlallerine karşılık kapsamlı saldırı başlatmış, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanına başlamıştı.

Etiketler : israil gazze bebek
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