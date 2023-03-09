İsrail güçleri, Cenin'e düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre, İsrail askerleri, Cenin kentine bağlı Caba beldesine baskın düzenledi.

Çatılara keskin nişancıların yerleştirdiği baskında İsrail güçleri, Caba beldesi yakınlarındaki El-Favvara bölgesinde içinde üç gencin bulunduğu araca ateş açtı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail askerlerinin Cenin'in Caba beldesi yakınlarında açtığı ateş sonucu 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

- İsrail ordusunun baskınlarıyla bölgedeki can kayıpları arttı

İsrail ordusu, yılbaşından bu yana Filistinli nüfusun yoğunlukta yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı noktalarında baskın ve gözaltı operasyonlarını artırdı.

İsrail askerleri, baskınları protesto eden Filistinlilere plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermi ile müdahale ediyor. Batı Şeria'nın kuzeyindeki özellikle Cenin ve Nablus gibi bölgelerde de Filistinli silahlı gruplar ve İsrail askerleri arasında çatışmalar çıkıyor.

İsrail güçlerinin 22 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'a birkaç noktadan düzenlediği baskın, bölgede gerilimi yeniden tırmandırmıştı.

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını kuşatan İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahalede bulunmuş, biri çocuk, ikisi yaşlı olmak üzere 11 Filistinliyi öldürmüş, 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi yaralamıştı.

Nablus'taki kanlı baskının ardından, 26 Şubat'ta Huvvara beldesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 Yahudi yerleşimci öldürülmüştü.

Olayın ardından yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara'ya baskın düzenleyerek Filistinlilere karşı "toplu intikam" saldırıları gerçekleştirmişti.

Yerleşimciler, beldede onlarca ev, iş yeri ve aracı kundaklamış, bazı Filistinlileri linç girişiminde bulunarak yaralamış, 1 Filistinliyi ise öldürmüştü.

İsrail güçleri, 7 Mart'ta Cenin kentine baskın düzenlemiş, 6 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu yılbaşından itibaren aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 77 Filistinli öldürüldü.