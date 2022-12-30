VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TUSAŞ'tan MMU VE ATAK 2 müjdesi
Çekya halkı Ukrayna için 3,7 milyon euro yardım topladı
İsrail güçleri 7 Filistinliyi yaraladı
Zelenskiy: Cephede yavaş yavaş ilerlediğimiz alanlar da var
Brezilya, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ülkeye giriş yasağını kaldırdı
Engellilerin araç alımında ÖTV muafiyeti üst limiti belirlendi
30 Aralık 2022 Cuma 23:17:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 23:17:00

İsrail güçleri 7 Filistinliyi yaraladı

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 3'ü gazeteci 7 kişi metal mermiyle yaralandı.

Fetih Hareketi'nin Kalkilya'daki basın sözcüsü Murad Şitivi, Kalkilya'nın doğusundaki Kefr Kaddum beldesinde düzenlenen haftalık yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı protestolarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail askerlerinin protestolara müdahalesinde 3'ü gazeteci olmak üzere 7 kişinin metal mermiyle yaralandığını belirten Şitivi, onlarca kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini kaydetti.

YARALILAR ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR"

Şitivi, yaralılar arasında "Filistinlilerle dayanışma için gösterilere katılan" yabancı aktivistler ve çocukların da bulunduğunu ve tamamının sahada tedavi edildiğini aktardı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada da sağlık ekiplerinin kafasına plastik mermi isabet eden bir kişiye tıbbi müdahalede bulunduktan sonra Nablus'taki Refidya Hastanesi'ne sevk ettiği belirtildi.

Nablus'un güneydoğusundaki Osrin kasabasındaki olaylar sırasında 12 kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiği ifade edilen açıklamada, Kızılay ekiplerinin Nablus'un doğusundaki Beyt Decen kasabasındaki olaylar sırasında gazdan etkilenen 25 kişiye tıbbi müdahalede bulunduğu dile getirildi.

YAHUDİ YERLEŞİMCİLER ZEYTİN AĞAÇLARINI SÖKTÜ

Öte yandan Yahudi yerleşimciler, Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil beldesinde Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını itlaf etti.

Bir görgü tanığı, Yahudi yerleşimcilerin Sincil beldesinde en az 50 zeytin ağacını kökünden sökerek itlaf ettiğini söyledi.

YASA DIŞI YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMLERİ VE AYRIM DUVARI

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına ve Ayrım Duvarı'na karşı Filistinliler her hafta cuma günü protestolar düzenliyor. İsrail askerleri protestoculara, gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen kimyasal madde katılmış pis kokulu suyla müdahale ediyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Etiketler : Fetih Hareketi İsrail güçleri Batı Şeria
"Kenan Işık bıraktığınız gibi"

"Kenan Işık bıraktığınız gibi"
Altıncı yıl kutlaması

Altıncı yıl kutlaması
Farkındalık ödülü

Farkındalık ödülü
Eşi için hanım köylü oldu

Eşi için hanım köylü oldu
Yılbaşı sahnesi iptal

Yılbaşı sahnesi iptal
Rapçi Yusuf Yiğit Duman'dan “Zamanı Geldi” isimli yeni single

Rapçi Yusuf Yiğit Duman'dan “Zamanı Geldi” isimli yeni single
Kubilay Aka: Ufak bir olaydı

Kubilay Aka: Ufak bir olaydı
Paris'te heykel yapıyor

Paris'te heykel yapıyor
Geceliğine 24 bin lira verdi

Geceliğine 24 bin lira verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX