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21 Haziran 2020 Pazar 11:47:00 - Güncelleme:21 Haziran 2020 Pazar 11:47:00

İsrail güçleri 14 Filistinliyi gözaltına aldı

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İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde biri çocuk 14 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da bazı bölgelere baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'te 9, Batı Şeria'da da 5 Filistinliyi çeşitli iddialarla gözaltına aldığı ifade edildi.

Doğu Kudüs'te gözaltına alınanlar arasında 14 yaşında bir Filistinli çocuğun da bulunduğu dile getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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