İsrail hava sahasını kapattı

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21 Temmuz 2020 Salı 16:00:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 16:00:00

İsrail Golan Tepeleri üzerindeki hava sahasını kapattı

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İsrail, işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki hava sahasını, dün gece Suriye hedeflerine düzenlenen saldırıların ardından ay sonuna kadar kapatma kararı aldı.

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesine göre, Golan Tepelerinin hava sahasının 5 bin metreden daha yüksekte olan sivil uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

Haberde, hava sahasının 31 Temmuz’a kadar kapalı kalacağı kaydedildi.

Esed rejiminin haber ajansı SANA’nın, dün gece İsrail’in Golan Tepeleri’nden Şam’ın güneyine saldırdığı yönündeki haberlere ilişkin Tel Aviv yönetimi bir açıklama yapmadı.

İsrail, daha önce de Suriye topraklarına yapılan saldırılardan sonra Golan Tepeleri'nin hava sahasını kapatmıştı.

SANA dün akşam, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Suriye yönetimi hem de Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunda ısrar etti.

İsrail ilk kez 2019’un sonlarında "sürpriz bir şekilde" Suriye'deki İran hedeflerine yönelik hava saldırılarını üstlenmeye başlamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamada Suriye’ye yönelik bazı saldırıların kendilerince düzenlendiğini ifade etmişti.

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