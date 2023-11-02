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02 Kasım 2023 Perşembe 18:49:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 18:49:00

İsrail Genelkurmay, Gazze kentini çevrelediklerini söyledi

Kaynak: AA

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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze kentini çevrelediklerini söyledi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail askerlerinin Gazze kenti içerisinde operasyonlar düzenlediğini ve şehri çevrelediğini bildirdi.

Halevi, İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir üste abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'ye yönelik saldırılarda İsrail Hava Kuvvetlerinin şu an için "yarısından azını" kullandığını söyleyen Halevi, geri kalan kısmının da gerek duyulması halinde başka cephelerde göreve hazır olduğunu belirtti.

Halevi, Gazze'deki savaşta "önemli bir aşamaya daha geçtiklerini" dile getirdi.

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyinin merkezinde olduğunu aktaran Halevi, "Güçlerimiz Gazze şehrinde faaliyet gösteriyor, etrafını sarıyor, kara saldırısını ve başarılarını derinleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki yakıt sıkıntısına dair bir soru üzerine Halevi, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yakıt girişine izin vermediklerini söyleyerek, hastanelerdeki yakıtın bitmediğini iddia etti.

İsrail Genelkurmay Başkanı, "tükendiği takdirde bölgedeki hastanelere gözetim altında yakıt girişine izin vereceklerini" kaydetti.

Etiketler : Gazze kuşatması İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi
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