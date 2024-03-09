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İsrail, gece boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinliyi öldürdü
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09 Mart 2024 Cumartesi 12:32:00 - Güncelleme:09 Mart 2024 Cumartesi 12:32:00

İsrail, gece boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinliyi öldürdü

Kaynak: AA

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İsrail ordusunun, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne gece boyu düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk onlarca Filistinli öldürüldü.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail güçleri, saldırılarının 155. gününde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hava, kara ve denizden vurmaya devam etti.

İsrail topçularının, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, aralarında çocukların da olduğu 9 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Deyr el-Belah bölgesine düzenlenen saldırıda ise en az 5 kişi öldürüldü. Hayatını kaybedenler Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta geceden sabaha kadar çok sayıda Filistinlinin evi bombalandı. Saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 23 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail güçleri ayrıca Gazze'nin Zeytun Mahallesi'nde gıda yardımı bekleyen Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda en az 20 kişi yaralandı.

Etiketler : israil gazze filistinli saldırı
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