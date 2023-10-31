İsrail Gazze'ye gece boyu saldırdı

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 25'inci günde de devam ediyor.

İsrail savaş uçakları ve topçularının gece boyu Gazze'nin tüm bölgelerini bombalaması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın Gazze'deki muhabirlerinin aktardığı bilgilere göre, Gazze'nin orta kesimlerindeki Zevayde bölgesindeki Tıp Merkezi Hizmetleri yakınındaki bir evin hedef alınması sonucu çoğunluğu kadın ve çocuk hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Mısır sınırına yakın Rafah kentinde Ebu Şemmale ailesinin evine düzenlenen saldırıda da 18 kişi yaşamını yitirdi.

Rafah kentindeki Batı Mülteci Kampı bölgesinde ikamet eden Hicazi ailesinin evini hedef alan İsrail uçaklarından atılan bombalar 9 Filistinlinin ölümüne, birçoğunun da yaralanmasına sebep oldu.

Gazze'nin kuzeyindeki bir evin bombalanması sonucu biri 6 yaşında çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Bombardıman sebebiyle yıkılan evin enkazı altında kalanların olduğu ifade edildi.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Zeytun Mahallesi'ndeki Ebu Seriyye ailesinin evinin bombalanması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı.

İsrail savaş uçakları ayrıca, kentin kuzeybatı kesimlerindeki Atatra, Beyt Lahye ve Beyt Hanun bölgelerini yoğun bombardımana tuttu.

Mısır sınırına yakın Rafah'ın doğusu, Han Yunus, el-Beric bölgeleri de topçu atışlarıyla vuruldu.

Rafah kentinin batısında bir ev ve Tel el-Heva'da birçok evin bombalanması sonucu 3 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail uçakları, Gazze'nin birçok bölgesine gece boyu aydınlatma fişekleri atarak keşif uçuşları yapmayı sürdürdü.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

05:26 Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Gazze'de devam eden saldırılara ilişkin, İsrail ile birçok Batılı ülkenin, BM üyelerinin ezici çoğunluğunun şiddetin sona ermesi gerektiği yönündeki görüşlerini açıkça göz ardı ettiğini belirtti.

05:14 İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 18 bin ton bomba attığı, bunun İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombanın bir buçuk katı gücünde olduğu belirtildi.

04:27 İsrail savaş uçaklarının, gece boyunca Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin çevresini vurmaya devam ettiği belirtildi.

04:08 İsrail savaş uçakları ve topçularının gece boyu Gazze'nin tüm bölgelerini bombalaması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi.

03:20 Hamas Hareketinin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, savaşçılarının Gazze'nin güneyinden sızan İsrail güçleriyle çatıştığını duyurdu.

02:51 İsrail ordusu, kısa süre önce Lübnan'daki Hizbullah'a ait bazı noktaları hedef aldığını duyurdu.

02:43 Güney Afrika Cumhuriyeti, uluslararası topluma, İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerinin soruşturulması ve bunlardan sorumlu tutulması çağrısından bulundu.

01:42 Birleşmiş Milletler (BM), Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'deki İsrail saldırılarında son üç haftada öldürülenlerin yüzde 70'inin çocuklardan ve kadınlardan oluştuğunu belirtti.

01:28 İsrail hükümetine bağlı bir bakanlığın, Gazze Şeridi'ndeki 2,3 milyon kişinin, Mısır'ın büyük bölümü çöl olan Sina Yarımadası'na nakledilmesini öngören bir savaş önerisi hazırladığı ortaya çıktı.

00:35 Beyaz Saray, "abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarının durmasının doğru cevap olmayacağı, bunun şu an Hamas'a fayda sağlayacağı" görüşünü paylaştı.

00:20 İngiltere Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Michelle Donelan'ın Parlamento Özel Sekreteri Paul Bristow, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunduğu gerekçesiyle görevinden alındı.