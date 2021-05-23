  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
12 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı
Polonya Cumhurbaşkanı Duda Ankara'da
Ever Given gemisinin alıkonulmasına ilişkin istinaf başvurusu reddedildi
Sağlık Bakanlığından aşı açıklaması
23 Mayıs 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
Katar, Libya'daki Trablus Büyükelçiliğini yeniden açacak
'Yeni haftaya enerjiyle başlayacağız'
'Teknopark İstanbul ülkemiz için önemli bir değer'
Terör örgütü PKK'ya operasyon
'Mescid-i Aksa baskını ateşkesi güçlendirme çabalarını hafife almaktır'
Başkan Erdoğan İstanbul'da incelemelerde bulundu
Teleferik kabini bin 500 metreden yere çakıldı! 9 kişi hayatını kaybetti
Saldırı girişiminde bulunan 6 terörist artık etkisiz
Batı medyasının iki yüzlülüğü belgelendi! Hedefe oturttular
Dijital birliğin robot askeri Barkan göreve hazırlanıyor
İsyan ettiler... "Türkiye'ye gitmek istiyoruz"
"Türkiye ile birbirimizi tamamlıyoruz"
Yahudi yerleşimcilerden 3 hafta sonra Mescid-i Aksa'ya baskın
Hastalar incelendi: Yeni bir koronavirüs türü bulundu
Sansür getirdiler... Hindistan'dan flaş talimat
Polonya medyasından dikkat çeken manşet
Bakan Akar'dan Yunanistan açıklaması
Erciyes hayali gerçek oldu
Van Gölü'ne dalış okulu
23 Mayıs 2021 Pazar 20:22:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2021 Pazar 20:22:00

İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı

Kaynak: AA

ABONE OL

Walla News'te yayımlanan haberde, İsrail'in aldığı karar doğrultusunda Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun'un "bir sonraki bildiriye" kadar kapalı kalacağı belirtildi.

Kapıların kapatılması nedeniyle tedavi gördükleri İsrail hastanelerinde hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazelerinin ve gıda ürünlerinin Gazze'ye girişinin ertelendiği ifade edildi.

Sınır kapılarını kapatma kararının "Hamas'ın kontrolündeki Gazze Şeridi'ne yönelik politika değişikliği nedeniyle" alındığı kaydedildi.

GAZETECİLER DE ALINMADI

Öte yandan İsrail'in 10 Mayıs'ta başlattığı 11 gün süren saldırılarının ardından haber için Gazze'ye geçmek isteyen yabancı gazeteciler de İsrail engeline takıldı.

AA Kudüs ekibinin de aralarında bulunduğu 15 yabancı gazetecinin Gazze'ye geçişine "güvenlik endişesiyle" izin verilmedi.

Sınırda saatlerce bekletilen gazeteciler, Beyt Hanun'un kapatılmasıyla geri dönmek zorunda kaldı.

Gazetecilere bilgi veren İsrailli yetkililer, kapıların ne zaman açılacağına ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını dile getirdi.

İki milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 7 sınır kapısından 6'sı İsrail'in, biri Mısır'ın kontrolünde bulunuyor.

İsrail yönetimi, ordu güçlerinin giriş çıkışı için kullandığı Karare Sınır Kapısı'nı 2005'te, diğer 3 kapıyı ise 2007'de kapattı. İsrail, şu an ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.

Etiketler : gazze israil filistin sınır kapıları
Yakında ‘Evleneceğim'

Yakında ‘Evleneceğim'
Senaristlerden yana dertli

Senaristlerden yana dertli
‘Prenses'e yardım

‘Prenses'e yardım
Ünlü futbolcunun eşinin 'çakarlı sirenli' İstanbul turu tepki topladı

Ünlü futbolcunun eşinin 'çakarlı sirenli' İstanbul turu tepki topladı
Sultan Alparslan olarak dönüyor

Sultan Alparslan olarak dönüyor
Doğum günü hediyesi Maldivler tatili

Doğum günü hediyesi Maldivler tatili
Yakalandık Derya!

Yakalandık Derya!
Ay-yıldızlı aşk

Ay-yıldızlı aşk
Klipte sürpriz isim

Klipte sürpriz isim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER