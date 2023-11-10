VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk Silahlı Kuvvetleri 300'üncü tank avcısına kavuştu
Yüzde 100 yerli ve milli! Bakan Uraloğlu açıkladı: Havalimanlarında yeni dönem!
İsrail ordusundan insanlık dışı hareket! Gazze'de okula saldırdı: En az 20 ölü
Lübnan topraklarından İsrail'e 3 İHA'yla saldırı düzenlendi
BAYRAKTAR TB3 beşinci uçuş testini de başarıyla tamamlandı
1915 Çanakkale Köprüsü'ne küresel düzeyde birincilik ödülü
10 Kasım 2023 Cuma 18:33:00 - Güncelleme:10 Kasım 2023 Cuma 18:33:00

İsrail Gazze'nin güneyine giden sivilleri hedef aldı

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail Gazze'nin güneyine giden yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı. İlk belirlemelere göre saldırıda 15 sivil öldürüldü, çok sayıda sivil yaralandı.

İsrail tarafından Selahaddin caddesinde sivillerin oluşturduğu konvoya saldırı düzenlendi.

İlk belirlemelere göre saldırıda 15 sivil öldürüldü, çok sayıda sivil yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla kişinin tahliye edilmesi çağrısı yapmış ve yerinden edilenlerin geçişi için "güvenlik koridorları" bulunduğunu öne sürmüştü.

Filistinli yetkililer ise Gazze Şeridi'nde güvenlik koridoru veya güvenli bir alanın bulunmadığını, İsrail ordusunun siviller ve hastaneler dahil olmak üzere saldırılarını sürdürdüğünü duyurmuştu.

OKULA SALDIRI: EN AZ 20 ÖLÜ

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin müdürü de yaptığı açıklamada, İsrail'in kentteki bir okula saldırı düzenlediğini açıkladı.

Saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Etiketler : İsrail saldırısı Gazze filistin
Peynire hasret kaldı

Peynire hasret kaldı
Zerrin Özer'in çifte mutluluğu

Zerrin Özer'in çifte mutluluğu
Ameliyattan kurtuluş yok

Ameliyattan kurtuluş yok
Yeni yaşında evlenecek

Yeni yaşında evlenecek
Avrupa'nın tozunu attı

Avrupa'nın tozunu attı
Aşçılığa merak sardı

Aşçılığa merak sardı
Setten ilk kare

Setten ilk kare
Babadan 20 sene sonra mektup

Babadan 20 sene sonra mektup
10 yıllık şarkı

10 yıllık şarkı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX