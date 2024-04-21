İsrail soykırıma doymuyor: Katliama onay verildi

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21 Nisan 2024 Pazar 23:37:00 - Güncelleme:21 Nisan 2024 Pazar 23:37:00

İsrail Gazze'de soykırıma doymuyor: Genelkurmay Başkanı katliama onay verdi

Kaynak: AA

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İsrail ordu sözcüsü, Genelkurmay Başkanının Gazze'de savaşın sürdürülmesine onay verdiğini açıkladı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Gazze'de savaşın devam etmesine ilişkin planı onayladığı belirtildi.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin bilgi verdi.

Hagari, "Genelkurmay Başkanı, güney cephesindeki (Gazze) 'operasyonların' sürdürülmesine ilişkin planı onayladı." dedi.

Gazze'nin orta kesiminde bu hafta bir "operasyonu" daha tamamladıklarını ve Hamas'a ait bir altyapıyı yok ettiklerini kaydeden Hagari, Gazze'deki savaşın sonraki aşamaları için hazırlık yapıldığını aktardı.

Hagari, ordunun direktiflerinde bir değişiklik olmadığını, olması durumunda şeffaf bir şekilde ve sorumluluk bilinciyle güncelleme yapacaklarını dile getirdi.

Hagari'nin söz konusu açıklaması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ilerleyen günlerde Hamas'ın üzerindeki "diplomatik ve askeri baskıyı artıracakları" yönündeki açıklamalarının ardından geldi.

Etiketler : israil gazze soykırım saldırı filistin
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