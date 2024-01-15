İsrail, Gazze'de bir gazeteciyi daha katletti
Kaynak: AA
İsrail ordusunun, Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürdüğü ve 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 118'e yükseldi bildirildi.
Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, El-Gad Televizyonu foto muhabiri Yezen ez-Zuveydi'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda ölen gazetecilerin sayısının 118'e yükseldiği kaydedildi.
Zuveydi'nin nerede ve ne şekilde öldürüldüğüne ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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