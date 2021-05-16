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16 Mayıs 2021 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2021 Pazar 13:30:00

İsrail Gazze'de bakanlık binalarını bombaladı

Kaynak: AA

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İsrail, Gazze Şeridi'nde Çalışma ile Sosyal Kalkınma bakanlıklarının bulunduğu iki binayı bombaladı.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Çalışma ile Sosyal Kalkınma Bakanlıklarının bulunduğu iki binaya saldırı düzenledi.

Hamas'a bağlı Hükümet Basın Ofis Müdürü Selame Marufe, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze'de Çalışma ile Sosyal Kalkınma Bakanlıklarının bulunduğu binaları bombaladığını belirten Marufe, Çalışma Bakanlığının yer aldığı binanın tamamen yıkıldığını, Sosyal Kalkınma Bakanlığının bulunduğu binanın ise büyük oranda hasar gördüğünü ifade etti.

Marufe, İsrail'in bakanlıkları hedef almasının, sivillere ve sivil kurumlara yönelik işlediği suçların bir yenisi olduğunu vurguladı.

İsrail'in, 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun hava saldırılarında şu ana kadar 174 kişi hayatını kaybetti, 1200 kişi yaralandı.

Etiketler : Hükümet Basın Ofis Müdürü Selame Marufe HAMAS İSRAİL FİLİSTİN GAZZE
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