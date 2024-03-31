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İsrail, Gazze'de Aksa Şehitleri Hastanesi'ne saldırdı: 4 kişi şehit oldu
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31 Mart 2024 Pazar 22:12:00 - Güncelleme:31 Mart 2024 Pazar 22:12:00

İsrail, Gazze'de Aksa Şehitleri Hastanesi'ne saldırdı: 4 kişi şehit oldu

Kaynak: AA

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi avlusunda yerlerinden edilmiş kişilerin kaldığı çadırların da bulunduğu alana düzenlediği saldırıda 4 kişinin öldüğünü bildirdi.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

Bir DSÖ ekibinin Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde görev yaptığı sırada hastane yerleşkesindeki çadır kampı İsrail'in hava saldırısıyla vurulduğunu kaydeden Ghebreyesus, saldırıda 4 kişinin öldüğünü ve 17 kişinin de yaralandığını belirtti.

Ghebreyesus, "Bir kez daha hastaların, sağlık personelinin ve insani yardım misyonlarının korunması çağrısında bulunuyoruz. Hastanelere yönelik devam eden saldırılar ve askerileşme durdurulmalı." dedi.

Uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesinin önemine işaret eden Ghebreyesus, taraflara, BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen "Gazze Şeridi'nde ramazan ayında acil ateşkes talep eden" karara uyma çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun, Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yerinden edilmiş kişilerin ve Anadolu Ajansı'nın çadırının da bulunduğu bölgeye düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu bildirilmişti.

Etiketler : DSÖ GAZZE İSRAİL FİLİSTİN
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