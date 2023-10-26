İsrail Gazze'de 21 Filistinli gazeteciyi öldürdü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin aileleri, "evlatlarının mesleklerinin bedeli olarak öldürüldüğünü" söyledi.

Filistinli Gazeteciler Sendikasına bağlı Özgürlükler Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Gazze'de öldürülen gazetecilerin aileleri, "İsrail'in Gazze'de gazeteciler ve ailelerinin yaşadığı yaklaşık 20 evi hedef aldığını ve evlatlarının mesleklerinin bedeli olarak öldürüldüğünü" söyledi.

Açıklamada, hedef alınan 20 evde 12 kişinin öldürüldüğü, çok sayıda kişinin de ağır şekilde yaralandığı belirtildi.

Gazeteci Halid el-Aşkar'ın dışarıda görevde bulunduğu sırada, İsrail güçlerinin evini bombaladığı ve bu saldırıda Aşkar'ın Hollanda vatandaşlığı da bulunan eşinin öldürüldüğü bildirildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Cadallah'ın Er-Rimal Mahallesi'nde bulunan evinin bombalandığı, söz konusu saldırıda Cadallah'ın babası ve 2 erkek kardeşi ile 3 akrabasının hayatını kaybettiği belirtildi.

Cadallah'ın, ambulans ya da yardım isteyeceği kimse olmaması nedeniyle babasının cenazesini aracının arka koltuğuna koyarak tek başına defnetmeye götürdüğü vurgulandı.

GAZZE'DE KAYIPLARIN BOYUTU GÖZLEMLENENDEN ÇOK DAHA BÜYÜK



Gazze'deki durumun gözlemlenenden çok daha kötü, kayıpların boyutunun da "çok daha büyük" olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Füze ve topçu atışlarının yoğun bir şekilde devam etmesi ve enkaz altında çok sayıda kişinin bulunması nedeniyle İsrail işgal güçlerinin işlediği suçların izlenmesi ve belgelenmesi sürecinde büyük zorluklar yaşanıyor."

Gazze'de elektrik ve internetin kesilmesi, giriş-çıkışlar kapalı tutularak bölgenin dünyadan izole edilmesi girişimi kınandı.

Açıklamada ayrıca, medya çalışmaları ve insan hakları konusunda uzman uluslararası kuruluşlara, "hakikati hedef alan, medyayı kanla bastırmaya çalışan İsrail işgal terörünün bu suç biçimine karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli gazeteci öldürüldü.

Lübnan sınırı dahil olmak üzere çatışma bölgesinde şu ana kadar öldürülen gazetecilerin sayısı 25 olarak kayıtlara geçti.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913'ü çocuk ve 1709'u kadın, 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 105 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.