İsrail Gazze Şeridi'nden Batı Şeria'ya balık ihracatını durdurdu

Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, İsrail'in, Gazze'den Batı Şeria'ya balık sevkiyatını yasakladığını Filistin yönetimi aracılığıyla kendilerine ilettiğini söyledi.

Filistinli Sendika Başkanı, "İşgalciler, Batı Şeria'ya gelen balıkların kaçak yollarla İsrail'e sokulduğunu iddia ediyor. İşgalciler, balıkların Batı Şeria'ya naklini ve ihracatını yasaklama kararıyla tüm uluslararası yasaları ihlal ediyor." dedi.

"Filistinl balıkçılara ciddi bir ekonomik kayıp oluşturuyor"

Gazze Şeridi'nden Batı Şeria'ya ayda yaklaşık 100 ton balık sevk edildiğini belirten Ayaş, "Batı Şeria'ya balık ihracatının yasaklanması Filistinli balıkçılara ciddi bir darbe ve önemli bir mali kayıp oluşturuyor." diye konuştu.

Haaretz gazetesi de konuya dair haberinde "Batı Şeria'dan İsrail'e yaklaşık 20 tonluk kaçakçılık girişiminin ardından Gazze Şeridi'nden Batı Şeria'ya balık taşınmasının yasaklandığına" yer verdi.

Gazzeli balıkçılar avladıkları balıkları haftada bir gün İsrail kontrolündeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Batı Şeria'ya nakledebiliyordu.