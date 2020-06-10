  • BIST
    108891
  • Dolar
    6,8047
  • Euro
    7,6791
  • Altın
    373,3220
İstanbul
17 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsveç'in eski Başbakanı Olof Palme'nin katil zanlısı 34 yıl sonra açıklandı
Bakan Akar'dan celp açıklaması
İran'ın çift başlı askeri sisteminde çatlak işaretleri
ABD-Çin çekişmesinin bedelini bütün dünya ödüyor
İsrail gazetesi: Netanyahu ilk olarak 3 Yahudi yerleşim birimini ilhak edecek
LGS sınavda alınacak koronavirüs tedbirleri belli oldu
İran'ın para birimi yıl başından bu yana dolar karşısında değer kaybetti
Beklenen kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu
Başkentte kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı
Irak'a ihracat yeniden hız kazanıyor
Sosyal izolasyonda evde kadının rolü
SPK Başkanı: Piyasa dolandırıcılarına geçit vermeyeceğiz
Libya Ordusu Sözcüsü: Vazgeçmeyeceğiz
Yılan paniği: Kaldırımda yürüyen vatandaşların üzerine düştü
İstanbul'da eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist yakalandı
Bangladeş'te korona virüsten ölenlerin sayısı bini aştı
Doğaseverler Nemrut Gölü'nün çevresini 12 saatte turladı
Karantina dönemine özel! 65 yaş üstüne beslenme önerileri
Bankalar ısrarla pahalı kredi satmaya devam ediyor! İki şube arası bir araba parası!
ASELSAN'a 31 milyon dolarlık sipariş: İmzalar atıldı
Defalarca bıçakladı! Dehşet anları kamerada
Müthiş operasyonun detayları: Sinyalle yeri belirlendi, 24 saat içinde F-16'lar vurdu
Konut fiyatlarında fırsatçılık yapanlara şok! Dava açılabilir...
Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 69 kişi hayatını kaybetti
10 Haziran 2020 Çarşamba 14:17:00 - Güncelleme:10 Haziran 2020 Çarşamba 14:17:00

İsrail gazetesi: Netanyahu ilk olarak 3 Yahudi yerleşim birimini 'ilhak' edecek

ABONE OL

İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun müsadere planı kapsamında ilk olarak işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan 3 büyük yasa dışı Yahudi yerleşim birimini "ilhak" edeceğini yazdı.

Times of Israel gazetesinde yer alan haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun müsadere planının ilk adımı olarak Batı Şeria'daki en büyük yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri arasında yer alan Ma’ale Adumim, Ariel and Gush Etzion'u "ilhak" edeceği belirtildi.

İsimleri açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, Netanyahu'nun Ürdün Vadisi ile birçok yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhakını" ise geciktireceği ifade edildi.

Netanyahu'nun 1 Temmuz'da Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'daki tüm yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" etme vaadinde bulunduğunu hatırlatan gazete, "Netanyahu, birçok bölgenin ilhakını geciktirecek ve çok sayıda yerleşimciye ev sahipliği yapan Ma'ale Adumim, Ariel ve Gush Etzion yerleşim birimlerinin ilhakına odaklanacak." bilgisini paylaştı.

İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DAKİ BÖLGELERİ "İLHAK" PLANI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER