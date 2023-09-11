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11 Eylül 2023 Pazartesi 18:11:00 - Güncelleme:11 Eylül 2023 Pazartesi 18:11:00

İsrail: Filistinlilerle diyalog halindeyiz

Kaynak: AA

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İsrail: Suudi Arabistan'la normalleşme anlaşması görüşmeleri kapsamında Filistinlilerle diyalog halindeyiz

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, "Suudi Arabistan ile normalleşme anlaşmasına ilişkin görüşmeler çerçevesinde Filistinlilerle diyalog yürüttüğünü" söyledi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN, Hanegbi'nin konuyla ilgili açıklamalarını paylaştı.

"Suudi Arabistan ile normalleşme anlaşmasına ilişkin görüşmeler çerçevesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu adına Filistinlilerle diyalog yürüttüğünü" ifade eden Hanegbi, İsrail'in, güvenliğini tehlikeye atmadan, Filistinlilerin de bu anlaşmada yer almasını istediğini belirtti.

Hanegbi, "Filistinliler bu kez anlaşmanın ellerinden kaçmasına izin vermeyecekler." ifadesini kullandı.

İsrailli yetkili, görüştüğü Filistinli yetkililerin kimliği veya pozisyonlarına ilişkin bilgi vermedi.

Hanegbi'nin ifadelerine ilişkin Suudi Arabistan'dan ya da Filistin tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ise 14 Ağustos'ta ülkesiyle Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkiler kurulması için ilerleme kaydedildiğini ancak bir anlaşmaya varmanın "yakın olmadığını" belirtmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da 8 Eylül'de yaptığı açıklamada, İsrail ile Suudi Arabistan arasında normalleşmeye giden yolun birçok unsurunun masada olduğunu ancak daha alınacak çok yolun bulunduğunu kaydetmişti.

Suudi Arabistan ise daha önceki açıklamalarında, İsrail ile normalleşme için Filistin meselesinin çözümünü şart koşuyor. Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ocak ayında, bağımsız Filistin devletinin kurulmasının, ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişki kurmasında "ön şart" olacağını söylemişti.

Etiketler : israil filistin diyalog
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