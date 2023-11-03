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03 Kasım 2023 Cuma 13:38:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 13:38:00

İsrail, Filistinli gençlerin Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmasına yine izin vermedi

Kaynak: AA

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İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine kısıtlamalar getirdi.

Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını burada kılmak isteyen Filistinli gençleri engelledi.

Eski Şehir bölgesinde demir bariyerlerle yoğun güvenlik önlemleri alan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin hatta zaman zaman yaşlı Filistinlilerin de Aksa'ya girişine izin vermedi.

Mescid-i Aksa'nın dış kapılarına da kontrol noktaları kuran İsrail polisi, Eski Şehir'in ara sokaklarında da önemli ölçüde konuşlandırıldı. Aksa'ya alınmayan Filistinliler ile İsrail polisi arasında sözlü sataşmalar yaşandı.

Cuma namazı için Aksa'ya alınmayan yüzlerce Filistinli, namazlarını Mescid-i Aksa'yı karşıdan gören Ra's el-Amud Mahallesi'ndeki camide ve caminin çevresindeki kaldırımlarda kıldı.

Aksa'nın yakınlarındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde namaz kılmak isteyen Filistinlilere İsrail polisi, göz yaşartıcı gaz ve TOMA'dan sıkılan pis kokulu sularla müdahale etti.

60 YAŞINDAKİ FİLİSTİNLİ DE ENGELLENDİ

Filistinli Emir Burkan, sadece Mescid-i Aksa'da namaz kılmak istediğini ancak İsrail polisinin buna izin vermediğini söyledi.

İsrail polisinin kendisini darbettiğini söyleyen Burkan, "Ben silah taşımıyorum buraya olay çıkarmaya gelmedim. 60 yaşındayım, hastayım. Mescid-i Aksa'da namaz kılmak istiyorum. Gidip nerede ibadet edeyim? Ağlama duvarına mı gideyim?" diye konuştu.

Burkan, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlerin üzerinde hakimiyet kurmak için keyfi uygulamalara başvurduğunun altını çizdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili de, İsrail polisinin sadece yaşlıların namaz kılmak için Mescid-i Aksa'ya girmesine izin verdiğini, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Aksa'nın avlularının neredeyse boş kaldığını belirtti.

Etiketler : mescidi aksa israil polis filistinli müdahale
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