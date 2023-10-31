VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa güne yükselişle başladı
Başkan Erdoğan, Kazakistan'a gidiyor
LGS tarihi belli oldu
Uluslararası silahlı organize suç örgütü çökertildi
Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif seyrediyor
İzmir Token CEO'su Barış Turgut: Şehir token'ları şehirler için yeni bir değer oluşturacak
31 Ekim 2023 Salı 07:21:00 - Güncelleme:31 Ekim 2023 Salı 07:21:00

İsrail-Filistin gerilimi BM'ye yansıdı: Ateşkese niye karşısınız?

Kaynak: AA

ABONE OL

Gazze'de devam eden saldırılar BM Güvenlik Konseyine yansıdı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, “ABD Daimi Temsilcisine sormak istiyorum, ateşkese niye karşısınız? Bu, Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan ABD'nin Gazze'ye kitlesel misilleme doktrinini desteklediği anlamına mı geliyor?” diye sordu.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Gazze'de devam eden saldırılara ilişkin, İsrail ile birçok Batılı ülkenin, BM üyelerinin ezici çoğunluğunun şiddetin sona ermesi gerektiği yönündeki görüşlerini açıkça göz ardı ettiğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi, Orta Doğu'daki durumu görüşmek için acil toplantı.

Toplantıda konuşan Rusya'nın Daimi Temsilcisi Nebenzia, 27 Ekim'de BM Genel Kurulunda, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunularak çatışmaların durdurulmasının" istendiği karar tasarısının kabulüne atıf yaparak, İsrail ile Batılı ülkeleri eleştirdi.

Nebenzia, Gazze'de devam eden saldırılar için "Ne yazık ki bu, İsrail'in pek çok Batılı ülke de dahil olmak üzere, BM üyelerinin ezici çoğunluğunun şiddetin sona ermesi gerektiği yönündeki görüşlerini açıkça göz ardı ettiğini gösteriyor." diye konuştu.

ABD'nin geçen hafta Güvenlik Konseyinde Gazze için "ateşkes" karar tasarını veto ettiğini hatırlatan Nebenzia, "ABD Daimi Temsilcisine sormak istiyorum, ateşkese niye karşısınız? Bu, Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan ABD'nin Gazze'ye kitlesel misilleme doktrinini desteklediği anlamına mı geliyor?" diye sordu.

Nebenzia, Ukrayna'daki sivillerin yaşamlarının Gazze'deki Filistinlilerle aynı düzeyde tehditle karşı karşıya olmaktan çok uzak olmasına rağmen ABD'nin BM'deki her toplantıda Ukrayna'daki "sivillere yönelik şefkati" dile getirdiğine dikkati çekerek, "Yoksa sadece Avrupa kıtasındakileri mi düşünüyorsunuz, Filistinlilerin hayatları Washington'da hiçbir duygu biriktirmiyor mu?" dedi.

Aynı soruları konseydeki diğer Batılı ülkelere de sormak istediğini belirten Rus Büyükelçi, ateşkes çağrısına utanç verici şekilde çekimser kaldıklarını belirterek, "Çifte standartlarınız kanıttan öte bir şey. Kendi ülkelerinizin halkları, Filistin'i destekleyen kitlesel gösterilerin olduğu yerlerde artık bu soruya bir yanıt verilmesi çağrısında bulunuyor." şeklinde konuştu.

-"FİLİSTİNLİ SİVİLLERİN ÖLDÜRÜLMESİNİ KINIYORUZ"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield de çatışmaların başlangıcından bu yana Gazze'de öldürülen 60'tan fazla BM personelinin yasını tuttuklarını dile getirerek, BM personelinin, insani yardım çalışanlarının, gazetecilerin ve tüm masum sivillerin hayatlarının korunması gerektiğini söyledi.

Thomas-Greenfield, İsrail'in sivillerin zarar görmemesi için mümkün olan her türlü önlemi alması gerektiğini vurgulayarak, "ABD aynı zamanda Batı Şeria'da Filistinli sivillere yönelik şiddetin ciddi oranda artmasından da derin kaygı duymaktadır. Filistinli sivillerin öldürülmesini kınıyoruz ve İsrail'i, Filistin otoritesiyle birlikte çalışarak bu saldırıları engellemeye çağırıyoruz." dedi.

BM'ye üye devletlere bölgede krizin yayılmasını önlemek için çalışma çağrısı yapan ABD Temsilcisi, İsraillilerin ve Filistinlilerin eşit düzeyde güvenlik, özgürlük, adalet, fırsat ve haysiyete sahip olacağı iki devletli bir çözüm önerisini tekrarladı.

-"BU KADAR KARANLIK, BU KADAR ÖLÜM YETER"

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da İsrail'in saldırıları sonucun üç hafta içinde 3 bin 500'den fazla Filistinli çocuğun öldürüldüğüne işaret ederek, "Bu rakam, 2019'dan bu yana dünyanın çatışma bölgelerinde öldürülen yıllık çocuk sayısının toplamından daha fazla." diye konuştu.

Mansur, Güvenlik Konseyi üyelerine seslenerek, "Gözlerinizin önünde binlerce çocuğun öldürüldüğünü ve sizin felç halinde hiçbir şey yapamadığınızı anlamanız için daha ne kadar zaman gerekecek? O çocuklar da sizin çocuklarınız gibi, yeryüzünün melekleri. Bu kadar karanlık, bu kadar ölüm yeter." dedi.

Gazze'de 2,3 milyon Filistinlinin her gün ve her gece ölümle karşı karşıya kaldığını belirten Mansur, "Onları kurtarın. Onlara insan olarak bakın, sadece tek bir tarafa bakıp bu trajediyi tamamen görmezden gelemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Mansur, İsrail'in bölgede dayatmaya çalıştığı gerçeğin, Gazze'de nüfusu tamamen ortadan kaldırarak Filistinlileri Sina çölünde Mısır'ın kucağına atmaya çalışmak olduğunu kaydetti.

Etiketler : Gazzede saldırı BM Güvenlik Konseyi ABDnin doktrini
Suat Suna'dan destek konseri

Suat Suna'dan destek konseri
Uyku sorunu yaşıyor

Uyku sorunu yaşıyor
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Kudüs'ün fatihi geliyor

Kudüs'ün fatihi geliyor
Annelik Sinem'e güç vermiş

Annelik Sinem'e güç vermiş
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Arkadaş olarak seviyormuş

Arkadaş olarak seviyormuş
X-ray önlemi

X-ray önlemi
"İstanbul heyecan verici"

"İstanbul heyecan verici"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX