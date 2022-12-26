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26 Aralık 2022 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 18:00:00

İsrail F-35 savaş uçakları için inceleme başlatıyor

Kaynak: TRT Haber

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İsrail, elindeki F-35 savaş uçakları için inceleme başlatıyor. Bir F-35'in Amerika Birleşik Devletleri'nde düşmesinin ardından uçaklarda hata olup olmadığı incelenecek.

ABD'nin Teksas eyaletinde 15 Aralık'ta bir F-35'in iniş sırasında düşmesi sonrasında Washington uyardı, İsrail harekete geçti.

İsrail elindeki 33 F-35 savaş uçağından 11'inin inceleneceğini açıkladı.

Bu uçakların hangara çekildiği duyuruldu, diğer 22 uçağın neden incelemeye alınmadığına dair ise bilgi paylaşılmadı.

Temmuz ayında da ABD ve İsrail, F-35'lerin fırlatma sistemlerindeki bir sorun nedeniyle bütün eğitim uçuşlarını durdurmuştu.

Etiketler : israil f35 savaş uçakları inceleme
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