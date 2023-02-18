İsrail, Doğu Kudüs'te 5'i çocuk 7 Filistinliyi gözaltına aldı
Kaynak: AA
İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Bab el-Amud (Şam Kapısı) bölgesinde 5'i çocuk 7 Filistinliyi gözaltına aldı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail polisi, Miraç Kandili kutlamaları için Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere müdahale etti.
İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinlilerin, Doğu Kudüs'ün sembolik ve ana kapılarından biri olan Bab el-Amud bölgesinde toplanmasına engel oldu ve burada 5'i çocuk 7 Filistinliyi gözaltına aldı.
Konuya ilişkin İsrail tarafından bir açıklama yapılmadı.
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