VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Enkazdan çıkarılan değerli eşyalar kayıt altına alınıyor
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1322 yaralının tedavisi sürüyor
İsrail, Doğu Kudüs'te 5'i çocuk 7 Filistinliyi gözaltına aldı
Japonya ekibi Sanfrecce Hiroshima'dan depremzedeler için yardım kampanyası
Lübnan'da Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı
Katar'da depremzedeler için hayır kermesi
Macaristan, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını desteklemiyor
Avrupa ülkelerinden depremzedelere yardımlar sürüyor
Almanya Savunma Bakanı: İttifak bölgesinin her santimetresini savunacağız
Depremzedeler için "Evim Yuvan Olsun" kampanyası
Danimarka, AB-Türkiye arasında daha yakın işbirliği çağrısı yaptı
Avusturyalı gurbetçilerden deprem bölgesinde 10 tır gıda yardımı
Yarın bazı vapur seferleri yapılamayacak
Oktay: Fahiş fiyat artışına cüret edenler hesap verecekler
Başkan Erdoğan'a bazı ülkelerin liderlerinden "taziye" telefonları
Kuleba: Ukrayna Putin'in kişisel saplantısı
Kirişci: Mazot ve gübre desteğini 11 ilimiz için nakdiye çevirdik
Karadeniz'den deprem bölgesine yardımlar devam ediyor
Hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 642'ye ulaştı
Stoltenberg: Bugün Avrupa'da olan savaş yarın Asya'da olabilir
BAE Ankara Büyükelçisi: Bütün BAE halkı Türk kardeşleriyle beraber
Bakan Çavuşoğlu: Vatandaşların bütün ihtiyaçları karşılanıyor
Erzurum psikososyal destek ekibi deprem bölgesinde
Sevgiliye duygusal veda
18 Şubat 2023 Cumartesi 22:28:00 - Güncelleme:18 Şubat 2023 Cumartesi 22:28:00

İsrail, Doğu Kudüs'te 5'i çocuk 7 Filistinliyi gözaltına aldı

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Bab el-Amud (Şam Kapısı) bölgesinde 5'i çocuk 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail polisi, Miraç Kandili kutlamaları için Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere müdahale etti.

İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinlilerin, Doğu Kudüs'ün sembolik ve ana kapılarından biri olan Bab el-Amud bölgesinde toplanmasına engel oldu ve burada 5'i çocuk 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

Konuya ilişkin İsrail tarafından bir açıklama yapılmadı.

Etiketler : İsrail güçleri Doğu Kudüs Filistin

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX