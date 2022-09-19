İsrail Dışişleri Bakanlığı Komitesi, Lillian'ın Ankara Büyükelçisi olarak atanmasına karar verdi

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19 Eylül 2022 Pazartesi 16:36:00 - Güncelleme:19 Eylül 2022 Pazartesi 16:36:00

İsrail Dışişleri Bakanlığı Komitesi, Irit Lillian'ın Ankara Büyükelçisi olarak atanmasına karar verdi

Kaynak: AA

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İsrail Dışişleri Bakanlığı Atama Komitesi, Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian'ın büyükelçi olarak atanmasına karar verdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, yurt dışı temsilciliklerdeki diplomat atamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Halen Ankara'da görev yapan Irit Lillian, İsrail'in Türkiye büyükelçiliği görevine atandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu ve diğer atamaların "hükümetin onayına bağlı olduğu" vurgulandı.

Türkiye ile İsrail 17 Ağustos'ta, diplomatik ilişkilerin yeniden en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı.

Etiketler : israil ankara büyükelçi
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