Yargı konusunda önerdiği tasarıyla "iç bölünmeyi engellemek" istediğini açıkladı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede geniş çaplı protestolara yol açan hükümetin "yargı reformu"na karşılık dün gündeme getirdiği tasarıyı, "üzerinde çalışılıp düzenlenebilecek bir öneri ve tartışma zemini" olarak nitelendirdi.

İsrail Cumhurbaşkanı, "Her taraftan görüşleri dinlediğimi belirtmek isterim. Tüm yapıcı eleştirileri büyük bir sevgi ve saygıyla kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ülke genelinde hükümetin yargı düzenlemesiyle ilgili tartışmaların sürdüğüne dikkati çeken Herzog, "Bu tartışmanın sonu değil, başlangıcı. Tüm bunlar, İsrail toplumunda geniş bir fikir birliği oluşturmak ve en kısa sürede iç bölünmeyi engellemeyi amaçlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, "mevcut statükoyu devam ettirdiği" gerekçesiyle Herzog'un sunduğu tasarıyı reddettiklerini duyurmuştu.

NETANYAHU HÜKÜMETİN TARTIŞMALI "YARGI REFORMU"



İsrail'de Binyamin Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan "yargı reformu"na karşı ülke genelinde düzenlenen kitlesel protestolar 10 haftayı geride bıraktı.

Hükümet, tartışmalı yargı düzenlemesini Meclis'ten geçirme noktasında adım adım ilerlerken, bunu "yargının bağımsızlığına müdahale" olarak değerlendiren on binlerce İsraillinin ülke genelindeki eylemleri giderek büyüyor.

Cumhurbaşkanı Herzog, dün hükümetin ülkeyi tartışmalara sürükleyen "yargı reformu" konusunda "iç savaş" uyarısında bulunarak, krizin aşılması için "Halk Tasarısı" önerisinde bulunmuştu.

Tasarı, hükümetin yargı düzenlemesinde hedeflediğinin aksine, Yargıçları Atama Komitesinde çoğunluğun iktidara verilmemesi ve yasaların Meclis'te salt çoğunluk olan 61 oy yerine 80 oyla çıkarılması gibi yargı mekanizmasının yetkilerinin hükümet lehine değiştirilmesini engelleyen maddeler içeriyor.