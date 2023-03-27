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27 Mart 2023 Pazartesi 08:24:00 - Güncelleme:27 Mart 2023 Pazartesi 08:24:00

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Netanyahu hükümetine çağrı

Kaynak: TRT Haber

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, protestolara neden olan yargı reformu sürecinin derhal durdurulması için hükümete çağrı yaptı.

Herzog, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tartışmalı yargı reformu sürecinin, İsrail halkının birliği için acilen durdurulması çağrısında bulundu.

Ülkede, Başbakan Netanyahu'nun, yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasıyla protestolar şiddetlenmişti.

NETANYAHU HÜKÜMETİNİN TARTIŞMALI "YARGI REFORMU"

Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir "yargı reformu" planladıklarını duyurmuştu.

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

Ülkedeki en yüksek yargı makamı olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, Meclisin çıkardığı kanunları, anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip.

Netanyahu hükümeti, açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkemenin, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisinin büyük ölçüde elinden alınacağını belirtmişti.

Hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören yargı düzenlemesi, İsrail içinde ve uluslararası alanda yoğun şekilde eleştirilmişti.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, taraflara "iç savaş" uyarısı yaparak sunduğu alternatif tasarı da iktidar tarafından reddedilmişti.

Etiketler : ısaac herzog israil protesto yargı reformu

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