VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Manisa'da sağanak su baskınlarına yol açtı
Filistin Devlet Başkanı Abbas'dan Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
Yargıtay'dan emsal karar: Senet üzerindeki ibarelere dikkat!
Yunanistan'da 5 polis insan kaçakçılığı suçuna karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı
Yaralı turisti iki saat sedye ile taşıdılar
Macron'dan Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
29 Mayıs 2023 Pazartesi 22:06:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 22:06:00

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede, Başkan Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Etiketler : Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İsrail Isaac Herzog
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
Rüya gibi defile

Rüya gibi defile
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Disko kralı

Disko kralı
Hande Erçel'in Cannes şıklığının bedeli belli oldu

Hande Erçel'in Cannes şıklığının bedeli belli oldu
Çiçeği beğenilmedi

Çiçeği beğenilmedi
Bodrum'da tenis heyecanı

Bodrum'da tenis heyecanı
Zeynep tarzı

Zeynep tarzı
Düğün öncesi film hüsranı

Düğün öncesi film hüsranı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX