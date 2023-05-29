İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
Kaynak: AA
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede, Başkan Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
- Filistin Devlet Başkanı Abbas'dan Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
- Yunanistan'da 5 polis insan kaçakçılığı suçuna karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı
- Macron'dan Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
- İtalya'da seçimin galibi belli oldu
- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
- Hollanda Başbakanı Rutte'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu