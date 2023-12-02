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02 Aralık 2023 Cumartesi 15:23:00 - Güncelleme:02 Aralık 2023 Cumartesi 15:23:00

İsrail, Cibaliya Mülteci Kampı'nı vurdu: 100'den fazla ölü var

Kaynak: AA

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Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 100'den fazla kişinin öldüğünü duyurdu.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in öğle vakitlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladığı belirtildi.

İsrail saldırısında 100'ün üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı aktarılan haberde, çok sayıda kişinin de enkaz altında kaldığı kaydedildi.

Etiketler : israil cibaliye mülteci kampı bomba saldırı
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