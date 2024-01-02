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02 Ocak 2024 Salı 00:18:00 - Güncelleme:02 Ocak 2024 Salı 00:18:00

İsrail cezaevinde Filistinli bir mahkum hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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İsrail'in kuzeyindeki Megiddo Hapishanesinde Filistinli bir mahkumun hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan ortak yazılı açıklamada, "İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde bir Filistinli şehit oldu." denildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden Filistinlinin kimliğine ilişkin henüz bir bilgiye ulaşılmadığına dikkat çekilerek, doğrulama çabalarının ve takibin sürdüğü vurgulandı.

İsrail makamlarından ise söz konusu açıklamaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Etiketler : Megiddo Hapishanesi Filistinli mahkum İsrail
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