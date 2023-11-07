İsrail bir aydır bomba yağdırıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, X sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 7 Ekim'den bu yana 10 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Griffiths, "Bu insanlığın temel değerlerine meydan okuyor." ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres, ise "Her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü." diyerek, acil insani ateşkes çağrısını yinelemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de sivil kayıpların binlerce olduğunu ancak kesin bir rakam veremeyeceklerini açıklamıştı.

İSRAİL'İN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ, GUTERRES'E TEPKİ GÖSTERDİ: "AHLAK PUSULANIZI KAYBETTİNİZ"



İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, "Gazze'nin, çocuklar için mezarlığa dönüştüğü" değerlendirmesinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i "ahlak pusulasını kaybetmekle" suçladı.

Erdan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Guterres'in, BM Genel Merkezi'nde Gazze'deki son durumuna ilişkin düzenlediği basın toplantısını değerlendirdi.

Erdan, "Hamas'ın, İsrail'in güneyinde çocukları boğazlamasının üzerinden 30 günü aşkın zaman geçti. Ama sayın Guterres siz, İsrail'in güneyindeki çocuk mezarlarıyla ilgili hiçbir şey söylemediniz. Ahlak pusulanızı kaybettiniz. BM genel sekreterliği görevinde bir dakika daha kalmanız mümkün değil." ifadesini kullandı.

İsrail Daimi Temsilcisi, "savaş suçları işleyen bir terör örgütüyle yasalara saygılı bir demokrasi ülkesi arasında yanlış ve ahlaka aykırı bir karşılaştırma yapan herhangi bir BM temsilcisinin ahlaken çürümüş olduğunu" savundu.

Guterres, dün düzenlediği basın toplantısında, "Her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü." demişti.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Erdan, 24 Ekim'de de Guterres'in BM'ye başkanlık etmeye uygun olmadığını savunmuş ve Genel Sekreteri acil istifaya çağırmıştı.

"BM ve bölgemizde konumlu BM yetkilileriyle ilişkilerimizi gözden geçireceğiz" sözlerini sarf eden Erdan, Guterres'in ifadelerini "teröre destek vermek" olarak nitelendirmişti.

İSRAİL GÜÇLERİ, BATI KUDÜS'TE BİR FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ



Kudüs'ün kuzeybatısında İsrail güçlerinin Filistinli bir genci öldürdüğü bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, işgal güçleri, Kudüs'ün kuzeybatısındaki Beyt Anan beldesinde bulunan Ayrım Duvarı yakınlarında iki Filistinli gence ateş açtı.

Ramallah'taki devlet hastanesine kaldırılan iki gençten Mücahid Kamil el-Matari'nin (19) hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeybatısında bulunan Beyt Dukku beldesine baskın düzenledi, orada şehitler anısına kurulmuş bir anıtı yıktı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 345'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'si kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 160 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.