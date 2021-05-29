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29 Mayıs 2021 Cumartesi 12:15:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2021 Cumartesi 12:15:00

İsrail bayrağı dalgalandıran başbakandan 'resmi' fişleme

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Avusturya'da iktidardaki merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümetinin öncülüğünde kurulan “Dini Saikli Siyasal Aşırıcılığa Yönelik Avusturya Dokümantasyon Merkezi”, ülkede Müslümanlara ait 600 cami, eğitim merkezi gibi çeşitli kurumların detaylı bilgilerinin yer aldığı İslamlandkarte isimli bir tür “dijital harita”yı kamuoyuyla paylaştı.

Viyana Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Heinz haritada üniversitenin logosunun kullanılmasını yasakladı. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Filistin'in bombalandığı günlerde resmi konutuna geçici olarak İsrail bayrağı astırmıştı.

Etiketler : terör devleti israil Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz cami
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